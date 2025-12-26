’اہلاً و سہلاً، مرحبا‘، متحدہ عرب امارات کے صدر کے سرکاری دورے پر خصوصی نغمہ جاری

اسلام آباد:
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کے پاکستان کے پہلے سرکاری دورے کے موقع پر حکومت پاکستان کی جانب سے خصوصی استقبالی نغمہ جاری کیا گیا۔
حکومت پاکستان کی جانب سے جاری نغمے میں متحدہ عرب امارات کے صدر کی پاکستان آمد، ان کا شان دار استقبال اور وزیراعظم شہباز شریف سے گرم جوش مصافحہ اور گلے ملنے کے مناظر شامل ہیں۔
نغمے کی ویڈیو میں وفاقی وزرا اور دیگر حکام سے مصافحے کے مناظر بھی شامل کرلیے گئے ہیں۔
نغمے میں بچوں کی جانب سے شیخ محمد بن زاید النہیان کو پھول پیش کرنے کے دلکش مناظر بھی دکھائے گئے ہیں، یہ نغمہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی اور عوامی سطح پر محبت و احترام کی عکاسی کرتا ہے۔
استقبالی نغمے کے بول ’اہلاً و سہلاً، مرحبا‘ پر مشتمل ہیں، جو مہمان خصوصی کے لیے پاکستان کے عوام کے جذبات اور خیرسگالی کے اظہار کی علامت ہیں۔
نغمے کے ذریعے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے برادرانہ تعلقات، باہمی احترام اور تعاون کے مضبوط رشتے کو اجاگر کیا گیا ہے۔
خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید النہیان نے پاکستان کا ایک روزہ سرکاری دورہ کیا، نورخان ایئربیس پر وزیراعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر وزرا نے استقبال کیا۔
متحدہ عرب امارات کے صدر نے ایک روزہ سرکاری دورے میں صدرمملکت آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں کیں۔