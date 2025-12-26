چلتی ٹرین سے گرنے والی خاتون کو ریلوے اہلکار نے بچالیا، ویڈیو وائرل

لوکل ٹرین میں سوار ہونے والی خاتون ٹرین چلنے سے توازن کھو بیٹھی

ویب ڈیسک December 26, 2025
facebook whatsup

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک ویڈیو وائرل ہورہی ہے، جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ چلتی ٹرین سے ایک خاتون پلیٹ فارم سے نیچے گرنے والی ہوتی ہیں۔

تمل ناڈو کے شہر تَمبارم ریلوے اسٹیشن پر ایک دل دہلا دینے والا حادثہ اُس وقت ٹل گیا جب ریلوے عملے کے ایک اہلکار نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون مسافر کی جان بچالی۔

واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور صارفین ریلوے اہلکار کو خراجِ تحسین پیش کر رہے ہیں۔

ریلوے حکام کے مطابق ایک خاتون مسافر بیچ جانے والی لوکل ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اسی دوران ٹرین چل پڑی اور وہ توازن کھو بیٹھیں۔ اس نازک لمحے پر ڈیوٹی پر موجود ٹکٹ چیکنگ اسٹاف نتیش کمار نے فوری ردِعمل دیتے ہوئے خاتون کو بازو سے پکڑ کر محفوظ مقام پر کھینچ لیا، یوں ایک بڑے سانحے سے بچاؤ ممکن ہوا۔

ریلوے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس واقعے کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے نتیش کمار کی مستعدی، حاضر دماغی اور مسافروں کی سلامتی کےلیے غیر معمولی لگن کو سراہا۔ ادارے نے اسے فرض شناسی کی شاندار مثال قرار دیا۔

ویڈیو منظرِ عام پر آتے ہی صارفین نے اسے ’’ہیرو والا اقدام‘‘ اور ’’دل روک دینے والا لمحہ‘‘ قرار دیا۔ ایک صارف نے شاعرانہ انداز میں لکھا کہ لوکل ٹرینیں شیطانی تیزی سے رفتار پکڑتی ہیں، مگر نتیش کمار نے غیر معمولی چوکسی کے ساتھ جیسے قدرتی مدد سے خاتون کو بچا لیا۔

کچھ صارفین نے اس بہادری کے ساتھ ساتھ ریلوے نظام میں بہتری کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایک تبصرے میں مطالبہ کیا گیا کہ مضافاتی ٹرینوں میں خودکار دروازے بند ہونے کا نظام متعارف کرایا جائے تاکہ ایسے واقعات روکے جا سکیں۔ ایک اور صارف نے پلیٹ فارم اور ٹرین کے فرش کے درمیان خطرناک حد تک وسیع خلا کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اصل حل آخری لمحے کی بہادری نہیں بلکہ بنیادی ڈیزائن میں اصلاحات ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان کا پہلا ’ریپ‘‘ ریئلٹی شو، طلحہ انجم اور بوہیمیا کا کردار کیا ہوگا؟

پاکستان کا پہلا ’ریپ‘‘ ریئلٹی شو، طلحہ انجم اور بوہیمیا کا کردار کیا ہوگا؟

 Dec 26, 2025 06:02 PM |
2025 میں ٹک ٹاک پر پاکستانیوں نے سب سے زیادہ کیا سرچ کیا؟

2025 میں ٹک ٹاک پر پاکستانیوں نے سب سے زیادہ کیا سرچ کیا؟

 Dec 26, 2025 06:10 PM |
کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

 Dec 26, 2025 04:42 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا: چکن ونگ کھانے کا سب سے بڑا مقابلہ

Express News

چین: لڑکے نے لاکھوں ڈالر مالیت کا سونے کا تاج توڑ ڈالا

Express News

90 سالہ شخص کی 25 سالہ لڑکی سے نجی طیارے میں شادی، ویڈیو وائرل

Express News

برطانیہ: جیلی کیٹ برانڈ کی منفرد اشیاء اکٹھا کرنے کا عالمی ریکارڈ

Express News

بھارتی طلبا بیرون ملک شرمناک کام کرنے لگے، لڑکی کی ویڈیو وائرل

Express News

رولر کوسٹر 130 فٹ بلندی پر معلق، دیکھنے والوں کو فائنل ڈسٹینشن کا خوفناک حادثہ یاد آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو