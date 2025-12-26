سیکیورٹی فورسز کی کوہلو میں بھارتی پراکسی کے خلاف کامیاب کارروائی، 5 دہشت گرد ہلاک

سیکیورٹی فورسزنےضلع کوہلومیں بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ الہندوستان کے ٹھکانے کومؤثرانداز میں نشانہ بنایا، آئی ایس پی آر

ویب ڈیسک December 26, 2025
فوٹو: فائل
کوہلو:

سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع کوہلو میں بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق 25 دسمبر کو سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع کوہلو میں بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا۔

بیان میں کہا گیا کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5 بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔

آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔

مزید بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں سرگرم رہے تھے، علاقے میں ممکنہ طور پر موجود دیگر بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس اور سرچ آپریشنز جاری ہیں۔

آئی ایس پی آر نے بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت وفاقی ایپکس کمیٹی سے منظور شدہ وژن “عزمِ استحکام” کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مسلسل انسداد دہشت گردی مہم پوری رفتار سے جاری رہے گی تاکہ غیرملکی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔
