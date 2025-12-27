حمل:
21 مارچ تا 21 اپریل
مثبت: جب آپ محبت کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں، تو آپ اپنے اندر تخلیقی قوتوں کےلیے جگہ رکھتے ہیں جو آپ کو اور آپ کے خوابوں کو دنیا کے کانٹوں سے بچاتے ہیں۔ جب آپ اپنی روشنی کو اس چیز پر توجہ مرکوز کرنے پر توجہ دیتے ہیں جو آپ کو ایک ساتھ جوڑتی ہے، بجائے اس کے کہ جو ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، آپ شعوری طور پر ایک نئی کہانی بننے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ نیا باب اپنے آپ، اپنی محبت، اپنی کمزوریوں اور صلاحیتوں کے بارے میں گہرے شعور میں ڈوبنے اور ایک مبصر کا نقطہ نظر اختیار کرنے کے بارے میں ہے۔ اپنی زندگی، پیارے رشتوں کو دیکھنا اور آپ جنت کے باغ میں کھلتے ہیں۔
منفی: بہت زیادہ بے چین ہونے کی وجہ سے فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: زندگی کے لیے اپنے فطری جوش و خروش کے ساتھ دوبارہ رابطہ کریں، یہاں تک کہ جب بھیڑوں کو اور بھی ہوا کی ضرورت ہو۔
ثور:
22 اپریل تا 20 مئی
مثبت: یہ داخلی سکون جو آپ نے پایا ہے وہ آپ کے چمکدار تاج کا سب سے قیمتی ٹکڑا ہے جو آپ پہنتے ہیں۔ اسے اپنی ترجیح کے طور پر رکھنے پر قائم رہیں کیونکہ یہ آپ کو اپنی تمام توانائی کو اس میں ڈالنے کی اجازت دے گا جو آپ کرتے ہیں. آپ خود، آپ کے رشتے، آپ کا کام، مقصد اور یہاں تک کہ آپ کی جگہ۔ جب آپ کائنات کو اپنے لیے تراشنا دے سکتے ہیں تو کیوں زبردستی راستہ تلاش کریں؟ کیوں کسی ایسی چیز کو بنانے کی کوشش کریں جسے پالا جاسکتا ہے؟ آپ یہاں بے ترتیب روبوٹک دنیا میں فٹ ہونے کےلیے نہیں ہیں۔ آپ یہاں اسے زیادہ انسانی بنانے کےلیے ہیں۔ ایک ایسا جہاں آپ کی حساسیتوں کو آپ کی طاقتوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے، آپ کی مہربانی آپ کا دفاع ہے، اور آپ کا بے پناہ پیار وہ ڈھال ہے جو صرف اچھے اثرات کو فلٹر کرتا ہے تاکہ آپ کی زندگی بھر جائے۔
منفی: ماضی کے غموں میں الجھے رہ سکتے ہیں۔
اہم خیال: اپنے دل کو دیکھنے کے لیے خود کو وقف کریں، اور اپنی حقیقت کو تبدیل ہوتے دیکھیں۔
جوزا:
21 مئی تا 21 جون
مثبت: اپنے راستے سے مت پھرو، یا جو آپ سچ سمجھتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ظاہر ہوتا ہے یا منطق کیا حکم دیتی ہے، اس پر اعتماد کریں جو آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہے۔ اس قصور اور شرم کو دور کریں جو آپ اپنے دل کے چیمبرز میں گہرائی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ آپ کا نہیں ہے بلکہ آپ پر پھینک دیا گیا ہے، کیونکہ آپ خالص روشنی ہیں۔ اور روشنی میں، اندھیرا غائب ہوجاتا ہے۔ آپ کو صرف اس آگ کو بڑھانا ہے، اپنی اصل کو یاد کرنا ہے، اور ایک مشن پر ایک دمدار ستارے کی طرح آگے بڑھنا ہے۔ صرف اس بار، آپ کا مشن دوسروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اختتام تک پہنچانا ہے۔ اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ قابل، قابل محبت اور مکمل ہیں, کہ آپ بھی شاندار چیزیں تخلیق کرسکتے ہیں, کہ آپ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو دوسرے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ہوسکتے ہیں۔
منفی: انا کی وجہ سے دوسروں کی مدد قبول کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔
اہم خیال: اپنی حوصلہ افزائی خود کریں۔
سرطان:
مثبت: آپ اپنے نرم پن کے دور میں قدم رکھ رہے ہیں، جہاں آپ کے پاس صرف ہلچل مچانے اور پیسنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کے بجائے آپ آسانی اور بہاؤ کے ساتھ تخلیق کرتے ہیں۔ آپ کے آس پاس کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ پھلنا پھولنا جاری رکھتے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے مجبور کیا جاسکتا ہے، یہ ایک اندرونی کام ہے جو باہر کی طرف نتائج ظاہر کرتا ہے۔ اپنی توانائی جمع کریں، اپنے اعمال کو اپنی اندرونی لہروں اور تعدد سے مطابقت دیں۔ اپنے آپ سے اسی طرح محبت کریں جس طرح آپ سے محبت کیا جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کا احترام کریں جس طرح آپ کا احترام کیا جانا چاہتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ محبت کے قلعے کے بجائے کانٹوں کی دیواروں کی تعمیر میں دھوکا نہ کھائیں۔ زندگی کے اس نازک انداز میں قدم رکھیں جہاں پرورش اتنی ہی اہم ہے جتنی کارروائی، دیکھ بھال کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ دیکھ بھال کرنا، اور محبت اور معافی سے بھرپور دل اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ یہ نیک ہے۔
منفی: بہت زیادہ تنقیدی رویہ رکھتے ہیں اور خود کو اور دوسروں کو بہت زیادہ دباؤ میں ڈالتے ہیں۔
اہم خیال: یاد رکھیں، آخرکار یہ سب محبت تک محدود ہو جاتا ہے۔
اسد:
24 جولائی تا 23 اگست
مثبت: آپ کے ماضی کے ایسے ورژن موجود ہیں جنہیں آپ ابھی نہیں پہچانتے، اسی طرح مستقبل میں آپ کے ایسے ورژن ہیں جن سے آپ ابھی تک نہیں ملے ہیں۔ اور اس سب کے درمیان، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے دل اور روح میں ان تمام ورژنز اور ٹائم لائنز کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ لہٰذا گہری سانس لیں اور اپنی زندگی کے اس حصے میں جھانکیں جسے آپ بدلنا چاہتے ہیں تاکہ اسے محبت بھیج سکیں۔ اور آہستہ سے مستقبل میں دیکھیں اور اپنے آپ سے حکمت طلب کریں تاکہ اس وقت سے خوبصورتی سے آگے بڑھ سکیں۔ آپ کا ارتعاش بڑھ رہا ہے، اور اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ تیزی سے بہہ رہے ہیں، لیکن آپ ایک آنکھ میں بجلی کی بولٹ بھی ضم کر رہے ہیں۔
منفی: فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا کرسکتے ہیں اور غیر ضروری طور پر تاخیر کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: اپنے دل سے کائنات تک، زندگی جادوئی ہے۔
سنبلہ:
24 اگست تا 23 ستمبر
مثبت: آپ نے دوڑ جیت لی ہے، آپ نے اپنے مقصد کی حمایت کی ہے، آپ نے اس وقت تک اپنی شفا کو ضم کرلیا ہے۔ اب کیا؟ آپ کا دل ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کے دروازے پہلے کی طرح روشنی اور محبت کےلیے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کی کہانی اور مقاصد بڑے پیمانے پر ری سیٹ ہورہے ہیں۔ چاہے روایتی طور پر روحانی ہو یا نہیں، آپ بھی اپنے روحانی طریقوں میں توسیع کر رہے ہیں۔ سست ہونے کی ضرورت ہے، اندر کھینچیں، اپنے کپ کو بھریں، اپنی حدود کا دعویٰ کریں، اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے پودوں کی دیکھ بھال کریں، موجود رہ کر دنیاوی چیزوں میں مصروف رہیں، یہ سب سے زیادہ روحانی طریقے ہیں اعلیٰ مقامات سے جڑے رہنے کےلیے، اور آپ اس کے ساتھ ٹریک پر ہیں۔ آپ میں سے کچھ نے اپنے ہم منصب تلاش کر لیے ہیں، اور کچھ اپنے اندر کھوئے ہوئے حصے تلاش کر رہے ہیں۔ کسی بھی طرح سے، پہیلی خود کو ٹھیک کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کو برکت دی گئی ہے۔
منفی: جذباتی طور پر بہت زیادہ شدت پسند ہوسکتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔
اہم خیال: کائنات سے آپ کے ذاتی ہاٹ لائن کے دروازے، آپ کی بصیرت، کھلے ہیں۔ اب ان تک رسائی حاصل کریں۔
میزان:
24 ستمبر تا 23 اکتوبر
مثبت: آپ کو کم از کم اس زندگی میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اور اس لیے آپ یہاں ایک قوس کے طور پر ہیں۔ زمین کے ساتھ اتحاد قائم کریں، اس کی دھڑکن کو سنیں، اس کی گہری حکمت میں ڈوب جائیں جو آپ کو ان پابندیوں سے آزاد ہونے میں مدد کرتی ہے جو آپ کو روک سکتی ہیں۔ آپ یہاں کائنات کے رحم میں ہیں، اپنے جسمانی اور روحانی تحائف کو بڑھا رہے ہیں اور انہیں ترقی دے رہے ہیں۔ آپ کی روح صنف یا حیاتیات سے محدود نہیں ہے۔ ان محدود تعریفوں اور سمجھ کے ساتھ آنے والے روایتی پابندیوں کو اکیلے چھوڑ دیں۔ آپ یہاں اپنی زندگی کو اپنے حقیقی کثیر جہتی عنصر میں تجربہ کرنے کے لیے ہیں، چاہے وہ سفر کے ذریعے ہو، تخلیقی سرگرمیوں کے ذریعے ہو، کیریئر تبدیل کرنے کے ذریعے ہو، یا یہاں تک کہ آپ کی صنف کے ذریعے۔ راستہ مختلف ہوسکتا ہے، آزادی کا مقصد برقرار رہتا ہے۔
منفی: بہت زیادہ بے پرواہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔
اہم خیال: کائنات سے ٹیلی پیتھک پیغامات وصول کریں۔
عقرب:
24 اکتوبر تا 22 نومبر
مثبت: خواب میں جاگنے سے توسیع تک، آپ کا سفر شاندار رہا ہے۔ جس طرح آپ محبت کرتے ہیں، جس طرح آپ زندگی کو سمجھتے ہیں، جس طرح آپ اس کے موڑ اور کناروں سے گزرتے ہیں، آپ کے بارے میں ہر چیز بدل گئی ہے، اور سب کچھ بہتر کےلیے۔ آپ کی محبت کو اب ہر لمحے کھلائے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محبت اب توجہ اور زیادہ وابستگی کی خواہشمند نہیں ہے۔ آپ کی محبت گہری پرجوش اور شدید ہے، لیکن صحت مند حدود کے ساتھ۔ آپ کی محبت اب تلاش نہیں کرتی۔ آپ اپنی محبت خود دیتے اور وصول کرتے ہیں۔ آپ کی محبت بے قید ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کے لیے بھی۔
منفی: بہت زیادہ سخت گیر اور خود کو دوسروں سے الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: آپ دوبارہ اپنے آپ کے ساتھ ایک ہو رہے ہیں۔
قوس:
23 نومبر تا 22 دسمبر
مثبت: آپ ایک پیش گوئی کرنے والے ہیں جو اپنے اعمال، ارتقا اور یہاں تک کہ کوتاہیوں کی ذمے داری لینا پسند کرتے ہیں۔ تاہم، کبھی کبھی شفا اور اصلاح سے بہت زیادہ وابستہ ہونے سے آپ کو جمود محسوس ہوسکتا ہے اور ہمیشہ پیچھا کرنے اور کافی تیار نہیں ہونے کا احساس میں ایک بے معنی لوپ میں پڑ سکتا ہے۔ اب آپ کےلیے یہ وقت ہے کہ آپ وہ عہد کریں، تبدیلی کو قبول کریں اور شاید اپنے آپ کو زندگی اور ان تمام چیزوں کےلیے ایک منصفانہ موقع دیں جن کا آپ خواب دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ققنس کی طرح اٹھنے کا وقت ہے، یہ آپ کے لیے سب سے شاندار موتی میں تبدیل ہونے کا وقت ہے، جو نایاب اور منفرد ہے، لیکن اس کی اہمیت جانتا ہے۔ یہ آپ کےلیے اپنے سفر کے اس آخری حصے سے گزرنے کا وقت ہے، یہ جان کر کہ آپ بے ضرر ابھریں گے۔ یہ آپ کے لیے ان زرخیز زمینوں میں اپنے آپ کو پھلتے پھولتے دیکھنے کا وقت ہے۔
منفی: دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔
اہم خیال: اپنی قدر دیکھنے کے لیے اپنا دل کھولیں۔
جدی:
23 دسمبر تا 20 جنوری
مثبت: روح غالب آتی ہے جہاں جسمانی دنیا کم ہوتی نظر آتی ہے۔ چاہے آپ کسی کے ساتھ تعلقات میں ہوں یا اپنے آپ کے ساتھ، یا صرف شعور کے اپنے دائرے کو دریافت کر رہے ہوں، کائنات یہاں آپ کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ اپنے آپ اور اپنے ایمان کو اعلیٰ مقامات میں شامل کرنا جاری رکھیں جو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہر چیز بہترین ممکنہ نتیجے میں کام کرتی ہے۔ آپ کی ستارہ ٹیم آپ کو محبت کی لہریں بھیجتی ہے، آپ کے بزرگوں نے آپ کو برکتیں بھیجی ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ ان کی نسل میں پیدا ہوئے ایک بدمعاش ہیں کیونکہ آپ چیزوں کو ہلا دینے کے لیے بنے تھے۔ اس رشتے کےلیے اپنی تیاری کو قبول کریں، زندگی کے اس مرحلے کو یا یہاں تک کہ اس نئی دریافت شدہ دلچسپی کو بھی قبول کریں جو آپ کو زندگی کا ذائقہ دوبارہ نئی چیزوں اور تجسس کے ساتھ چکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔
منفی: بہت زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے دباؤ میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔
اہم خیال: کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنا بڑا لگتا ہے، یہ پہاڑ جلد ہی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیے جائیں گے۔
دلو:
21 جنوری تا 19 فروری
مثبت: اپنی ان چیزوں کی قدر کریں جو آپ کےلیے مقدس ہیں، انہیں ہر قسم کی مداخلت سے شدید طور پر محفوظ رکھیں، یہاں تک کہ اگر وہ نیک نیتی سے بھی ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ آپ ان چیزوں کے لیے بھی کھلے رہیں جو مختلف ہیں یا غیر مانوس محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کی کامیابی جستجو اور چیزوں کے غیر معمولی نقطہ نظر کے دوسری طرف واقع ہے۔ آپ کے اندر موجود زخموں کو شفا دینے کی خواہش ہے، لیکن آپ کو پہلے انہیں داغ کے طور پر دیکھنا بند کر دینا چاہیے، اس کے بجائے انہیں ان تجربات کے طور پر دکھانا چاہیے جنہوں نے آپ کی روح کو تقویت بخشی ہے۔ آپ اپنی تقدیر کے مالک ہیں، اور آپ اپنے لیے جو سمت منتخب کرتے ہیں، وہ منفرد طور پر آپ کی پسند اور فیصلہ ہے۔
منفی: بے صبری اور جلدی بازی کا شکار ہوسکتے ہیں۔
اہم خیال: اپنے آپ کو ویسا ہی قبول کریں جیسا کہ آپ واقعی ہیں۔
حوت:
20 فروری تا 20 مارچ
مثبت: ہر سمندری گھوڑے کے سر کے اوپر ایک منفرد تاج ہوتا ہے، جیسے تاج، اور انسانی انگلیوں کی طرح، کوئی بھی دو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہی بات آپ پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ آپ یہاں زندگی کا مزا آہستہ آہستہ لینے کےلیے ہیں۔ آپ یہاں زمین کی لہروں کی تقلید کرنے کےلیے ہیں اور اس پاگل دوڑ میں، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ ہونا کیسا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک یہاں ایک مخصوص تعدد اور ارتعاش کو برقرار رکھنے کےلیے ہے۔ اس منظرنامے کےلیے منفرد جسے ہماری روحوں نے منتخب کیا ہے۔ اور آپ، زندگی میں کہیں بھی ہو، ایک مستحکم رفتار، ایک وسیع زندگی اور وفادار رشتوں کو اپنانے کا انتخاب کیا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، پھر آپ کا کیا گم ہوگیا ہے؟ ایسا کیا ہے جسے حاصل کرنے کی آپ سخت کوشش کررہے ہیں جو آپ کا خواب بھی نہیں ہے؟
منفی: زبردستی تبدیلی لانے کی کوشش کرسکتے ہیں جس سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اہم خیال: آپ اپنی زندگی اور زندگی کا چکر آپ خود ہیں۔
(نوٹ: یہ عام پیش گوئیاں ہیں اور ہر ایک پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔)