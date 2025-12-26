کراچی میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے سائیکل سوار بچہ جاں بحق

میرا بچہ پانچویں جماعت کا طالب علم ہے، ہمارا لخت جگر چلاگیا ہے، والد

اسٹاف رپورٹر December 26, 2025
facebook whatsup

شہر قائد کے علاقے کھارادر میں ٹریفک حادثہ میں 12 سالہ بچہ جاں بحق ہوگیا۔

ایس ایچ او کھارادر پون کمار نے بتایا کہ کھارادر تھانہ کی حدود میں ٹاور جی آلانا چوک کے قریب پل پر ایک بچہ سائیکل پر جارہا تھا کہ نامعلوم گاڑی نے اس کو ٹکر ماردی۔

حادثہ میں بچہ موقع ہر ہی جاں بحق ہوگیا، گاڑی والا موقع سے ہی فرار ہوگیا۔بچہ کی لاش کو ایدھی ایمبولینس سے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔بچہ کی شناخت 12 سالہ لقمان ولد فضل الہی سے ہوئی جو آگرہ تاج کالونی کا رہائشی تھا۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی؛ رواں برس ٹریفک حادثات میں خواتین، بچوں سمیت 847 افراد جان کی بازی ہار گئے

Express News

کراچی: شاہراہِ فیصل پر آئل گرنے سے متعدد ٹریفک حادثات، تین موٹر سائیکل سوار زخمی

Express News

خوفناک حادثے میں آدھا دھڑ گنوادینے والے نوجوان کیلیے ٹیکنالوجی امید کی کرن بن گئی

انہوں نے بتایا کہ پولیس حادثہ کی مزید تحقیقات کررہی ہے۔ بچہ کے والد فضل الہی نے بتایا کہ وہ رکشہ چلاتے ہیں، میرے چار بیٹاں  اور دو بیٹے ہیں۔میرا بچہ گھر سے سائیکل لے کر سیر کے لیے نکالا تھا کہ اس دوران نامعلوم گاڑی نے اس کو ٹکر ماردی جس میں وہ جاں بحق ہوگیا۔

انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ کس طرح ہوا ؟ وہ کیسے گھر سے سڑک پر آیا مجھے معلوم نہیں ہے۔میرا بچہ پانچویں جماعت کا طالب علم ہے، اس حادثے میں ہمارا لخت جگر چلاگیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

 Dec 26, 2025 09:23 PM |
پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

 Dec 26, 2025 08:46 PM |
ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

 Dec 26, 2025 08:25 PM |

متعلقہ

Express News

مہاجر ثقافتی دن پر کراچی میں ریلی کا انعقاد

Express News

کراچی، ایف ٹی سی پل کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی

Express News

ذہنی اور ترقیاتی معذوری کے ساتھ طلباء کو بااختیار بنانے کیلیے بڑا فیصلہ

Express News

لانڈھی، استعمال شدہ کپڑوں کی فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پالیا گیا

Express News

27 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان

Express News

کراچی کے کالج اساتذہ نے ای مارکنگ سسٹم ناکام بنادیا، انٹر کے 21 ہزار طالب علم 6 ماہ سے رزلٹ کے منتظر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو