ایشز سیریز، باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز تماشائیوں نے نیا ریکارڈ بنادیا

میلبرن اسٹیڈیم میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان ایشیز سیریز باکسنگ ڈے میچ کا پہلا دن تھا

ویب ڈیسک December 26, 2025
فوٹو انٹرنیٹ

اییشز سیریز کے باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے دن میچ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں شائقین کی آمد کا نیا ریکارڈ بن گیا۔

کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق میلبرن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایشز سیریز کے باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے روز 93 ہزار 442 افراد میچ دیکھنے گراؤنڈ میں آئے۔

رپورٹ کے مطابق اس سے پہلے تماشائیوں کی اتنی بڑی تعداد میلبرن کرکٹ اسٹیڈیم میں نہیں آئی تھی تاہم اس سے قبل 2015 میں 93 ہزار 13 لوگ میچ دیکھ چکے ہیں۔

تاہم میلبرن میں جاری ایشز ٹیسٹ سیریز کے باکسنگ ڈے کے پہلے روزتماشائیوں کی ریکارڈ آمد نے 9 سال پرانا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔

Express News

باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں پہلے ہی دن 20 وکٹیں گر گئیں

دلچسپ بات یہ ہے کہ تماشائیوں کا اسٹیڈیم آنا رائیگاں نہیں گیا کیونکہ دونوں ٹیموں کے بولرز نے شاندار کارکردگی دکھائی اور پہلے ہی روز 20 وکٹیں گریں۔

آسٹریلیا کی ٹیم نے ہوم گراؤنڈ پر پہلے بیٹنگ کی اور پہلی اننگز میں 152 رنز بنائے، جواب میں انگلینڈ کی ٹیم بھی کینگروز کے بولرز کے آگے بے بس نظر آئی اور 110 رنز پر آؤٹ ہوگئی۔

 
ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

 Dec 26, 2025 09:23 PM |
پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

 Dec 26, 2025 08:46 PM |
ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

 Dec 26, 2025 08:25 PM |

