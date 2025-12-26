قومی سلامتی کے پیشِ نظر امریکا کی چین کے ڈرونز پر پابندی

ڈرون ساز کمپنی امریکا میں کنزیومر ڈرونز کی مارکیٹ میں 80 فی صد حصہ رکھتی ہے

ویب ڈیسک December 26, 2025
امریکا نے قومی سلامتی کے پیشِ نظر چین کی ٹیکنالوجی کمپنی ڈی جے آئی کے بنائے گئے تمام نئے ڈرونز کی درآمدات اور فروخت پر پابندی عائد کردی۔

فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن (ایف سی سی) نے ڈی جے آئی، اوٹیل اور دیگر غیر ملکی ڈرونز اور ان کے پرزوں کو اپنی ’کوورڈ لسٹ‘ میں شامل کر لیا۔

ڈی جے آئی دنیا کی سب سے بڑی ڈرون ساز کمپنی ہے اور امریکا میں کنزیومر ڈرونز کی مارکیٹ میں 80 فی صد حصہ رکھتی ہے۔

تاہم، ایف سی سی کی جانب سے موجودہ ڈیوائس ماڈل (جن کی منظوری ٹیلی کام ریگولیٹر نے دے دی تھی) کی درآمد، فروخت یا استعمال پر پابندی عائد نہیں کی گئی ہے، اور اس پابندی کا اطلاق ماضی میں خریدے گئے ڈرونز پر نہیں ہوگا۔
