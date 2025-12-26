امریکا نے قومی سلامتی کے پیشِ نظر چین کی ٹیکنالوجی کمپنی ڈی جے آئی کے بنائے گئے تمام نئے ڈرونز کی درآمدات اور فروخت پر پابندی عائد کردی۔
فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن (ایف سی سی) نے ڈی جے آئی، اوٹیل اور دیگر غیر ملکی ڈرونز اور ان کے پرزوں کو اپنی ’کوورڈ لسٹ‘ میں شامل کر لیا۔
ڈی جے آئی دنیا کی سب سے بڑی ڈرون ساز کمپنی ہے اور امریکا میں کنزیومر ڈرونز کی مارکیٹ میں 80 فی صد حصہ رکھتی ہے۔
تاہم، ایف سی سی کی جانب سے موجودہ ڈیوائس ماڈل (جن کی منظوری ٹیلی کام ریگولیٹر نے دے دی تھی) کی درآمد، فروخت یا استعمال پر پابندی عائد نہیں کی گئی ہے، اور اس پابندی کا اطلاق ماضی میں خریدے گئے ڈرونز پر نہیں ہوگا۔