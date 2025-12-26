کراچی کے سول اسپتال سے 4 ماہ کا شیر خوار بچہ اغوا

نامعلوم خاتون اور مرد والدہ کو چکما دے کر بچے کو لے کر چلے گئے، مقدمہ درج

عامر خان December 27, 2025
facebook whatsup
پولیس کے مطابق بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے گا،فوٹو : فائل

شہر قائد میں قائم سول اسپتال سے نامعلوم خاتون اور مرد شیر خوار بچے کو مبینہ طور پر اغوا کر کے لے گئے جس کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سول اسپتال میں نامعلوم خاتون اور مرد اہل خانہ کو چکما دے کر شیر خوار بچے کو مبینہ طور پر اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے جس کا مقدمہ عیدگاہ پولیس نے درج کرلیا۔

ایس ایچ او عید گاہ حفیظ الرحمن  نے بتایا کہ چار ماہ کا اذان اپنی والدہ کے ساتھ اسپتال آیا ہوا تھا کہ نامعلوم خاتون اور مرد آئے اور انہوں نے اذان کو کسی بہانے سے والدہ سے لے لیا۔

مزید پڑھیں

Express News

کچے کے ڈاکوؤں کے جھانسے میں آکر اغوا ہونے والے کراچی کے نوجوان کی 2 ماہ بعد بازیابی کیسے ممکن ہوئی؟

Express News

کم سن بچیوں اور والدہ کے اغوا کے مقدمے میں پولیس پر بھاری جرمانہ

Express News

قصور، دو کم عمر لڑکیوں سمیت تین افراد اغوا، ایک مغوی کی لاش برآمد

انہوں نے بتایا کہ مغوی بچہ لیاری کے علاقے میرا ناکہ میں اپنے والدین کے ساتھ فٹ پاتھ پر رہتا ہے اور بچے کے والدین بھیک مانگتے ہیں ۔

پولیس کے مطابق اغوا کاروں کی سی سی ٹی فوٹیجز حاصل کرلی گئی ہیں جس میں خاتون اور مرد کو بچے کو لےجاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

 Dec 26, 2025 09:23 PM |
پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

 Dec 26, 2025 08:46 PM |
ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

 Dec 26, 2025 08:25 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے سائیکل سوار بچہ جاں بحق

Express News

کراچی: شاہراہِ فیصل پر آئل گرنے سے متعدد ٹریفک حادثات، تین موٹر سائیکل سوار زخمی

Express News

کراچی، پلاسٹک کے گودام میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں

Express News

مہاجر ثقافتی دن پر کراچی میں ریلی کا انعقاد

Express News

کراچی، ایف ٹی سی پل کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی

Express News

ذہنی اور ترقیاتی معذوری کے ساتھ طلباء کو بااختیار بنانے کیلیے بڑا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو