اسلام آباد، خاتون کو نازیبا تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار

ملزم کے قبضے سے برآمد ہونے والے موبائل فون کی تکنیکی تجزیاتی رپورٹ میں بھی جرم کے ناقابل تردید ثبوت ملے ہوئے، حکام

صالح مغل December 27, 2025
facebook whatsup
فوٹو: پولیس
اسلام آباد:

نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) اسلام آباد نے خاتون کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی کرکے ڈیٹا چوری کرنے اور پھر نازیبا تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنے میں ملوث ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

حکام کے مطابق این سی سی آئی اے اسلام آباد کو خاتون نے شکایت کی کہ ملزم رضوان اللہ نے غیر قانونی طور پر ان کے  سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی کی اور ڈیٹا چوری کیا، بعدازاں قابل اعتراض تصاویر واٹس ایپ کے ذریعے ڈسپلے کیں۔

خاتون کی شکایت پر نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی نے انکوائری کی تو الزامات درست معلوم ہوئے، جس پر انوسٹی گیشن آفیسر سب انسپکٹر مصباح بتول کی سربراہی میں این سی سی آئی اے کی ٹیم نے ملزم کو چھاپہ مار کر گرفتار  کرلیا۔

حکام نے بتایا کہ ملزم نے خاتون کو موبائل فون کے ذریعے دھمکیاں بھی دیں اور رقم نہ دینے کی صورت میں تصاویر وائرل کرنے کا کہتے ہوئےبلیک میل بھی کیا۔

مزید بتایا گیا کہ ملزم کے قبضے سے برآمد ہونے والے موبائل فون کی تکنیکی تجزیاتی رپورٹ میں بھی جرم کے ناقابل تردید ثبوت برآمد ہوئے، جس پر ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ 2016 کی دفعات 21 اور 24 کے تحت مقدمہ درج کرلیاگیا اور ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

 Dec 26, 2025 09:23 PM |
پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

 Dec 26, 2025 08:46 PM |
ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

 Dec 26, 2025 08:25 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، کھوکراپار میں پولیس مقابللہ، 2 ملزم زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، مدینہ کالونی میں مضر صحت گٹکا ماوا کا کارخانہ بے نقاب، ملزم گرفتار

Express News

کراچی، لائنز ایریا میں نوجوان کی خودکشی، لاش جناح اسپتال منتقل

Express News

کراچی، مختلف علاقوں میں الگ الگ واقعات میں 4 افراد زخمی

Express News

کراچی، گلشن معمار میں فائرنگ کا واقعہ، ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی گولی سے ہلاک

Express News

گجرانوالہ؛ پادری کے قتل میں ملوث دو ملزمان مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو