کائنات کے ابتدائی دور میں ہونیوالے پُراسرار واقعے کا سراغ لگا لیا گیا

یہ واقعہ اس وقت ہوا جب کائنات کی عمر صرف تقریباً 73 کروڑ سال تھی

ویب ڈیسک December 27, 2025
facebook whatsup

ماہرینِ فلکیات کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے کائنات کے ابتدائی دور کی تحقیق میں ایک تاریخی سنگِ میل عبور کر لیا ہے۔

جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ (JWST) کی مدد سے انہوں نے ایک ایسے سپرنووا کا سراغ لگا لیا ہے جو اب تک دریافت ہونے والے سپرنووا میں سب سے زیادہ فاصلے پر موجود ہے۔ سپرنووا کسی دیوہیکل ستارے کی دھماکہ خیز موت کو کہا جاتا ہے۔

یہ دھماکا اس وقت ہوا جب کائنات کی عمر صرف تقریباً 73 کروڑ سال تھی۔ یہ دور ’ری آئنائزیشن کا دور‘ کہلاتا ہے، جب ابتدائی کہکشائیں ابھی وجود میں آنا شروع ہوئی تھیں۔

اس واقعے کی پہلی نشاندہی 14 مارچ 2025 کو ہوئی، مگر براہِ راست دھماکا دیکھ کر نہیں بلکہ انتہائی طاقتور شعاعوں کے ایک زبردست اخراج کے ذریعے، جسے گیما رے برسٹ (GRB) کہا جاتا ہے۔ اس سگنل کو خلا میں موجود SVOM مانیٹر نے ریکارڈ کیا۔

تقریباً 110 دن بعد سائنس دانوں نے اسی مقام پر جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کا رخ کیا۔ انہوں نے کامیابی سے دھماکے کی روشنی کو اس کی نہایت مدھم میزبان کہکشاں کی روشنی سے الگ کر لیا، اور یوں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی ایک سپرنووا وقوع پذیر ہوا تھا۔

تحقیق کے شریک مصنف ڈاکٹر انتونیو مارٹن کیریلو نے اس دریافت کو ایک ’فیصلہ کن ثبوت‘ قرار دیا، جو دیوہیکل ستاروں کی موت اور گیما رے برسٹس کے درمیان براہِ راست تعلق ثابت کرتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اب تک جن سپرنووا کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، وہ تقریباً سب ہمارے نسبتاً قریب ہی تھے۔ جب ہم نے اس سپرنووا کی عمر کی تصدیق کی تو ہمیں یہ جاننے کا ایک نایاب موقع ملا کہ اُس دور میں کس قسم کے ستارے موجود تھے اور کس طرح فنا ہوئے۔

سب سے حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ اتنے قدیم زمانے میں ہونے والا یہ دھماکا، اپنی خصوصیات میں آج کی جدید کائنات میں دیکھے جانے والے سپرنووا سے تقریباً بالکل یکساں ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

 Dec 26, 2025 09:23 PM |
پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

 Dec 26, 2025 08:46 PM |
ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

 Dec 26, 2025 08:25 PM |

متعلقہ

Express News

قومی سلامتی کے پیشِ نظر امریکا کی چین کے ڈرونز پر پابندی

Express News

2025 میں ٹک ٹاک پر پاکستانیوں نے سب سے زیادہ کیا سرچ کیا؟

Express News

سال 2025 کی اہم ایجادات

Express News

خلائی سائنس میں 2025 سنگ میل، 2026 میں پہلا پاکستانی خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا، سپارکو

Express News

خلا کیلئے روانہ ہونیوالا راکٹ لانچ ہوتے ہی گر کر تباہ

Express News

سال 2025 خلائی تحقیق میں پاکستان کیلئے سنگِ میل رہا!

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو