کرکٹ میں باکسنگ ڈے ٹیسٹ کیا ہے، یہ نام کیسے پڑا اور اسکا کرسمس سے کیا تعلق ہے؟

صرف کرکٹ ہی نہیں بلکہ باکسنگ ڈے پر دنیا بھر میں فٹبال، ہارس ریسنگ اور دیگر بڑے اسپورٹس ایونٹس بھی منعقد ہوتے ہیں

ویب ڈیسک December 27, 2025
کرکٹ کی دنیا میں باکسنگ ڈے ٹیسٹ کی بڑی اہمیت ہے لیکن بہت سے لوگوں  کو یہ معلوم نہیں کہ آخر یہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کیا ہے اور اس کا نام باکسنگ کیسے پڑا جبکہ یہ کرکٹ کا کھیل ہے، بہت سے لوگ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کو باکسنگ کے کھیل سے منسلک کرتے ہیں کہ یہ باکسنگ کھیل کا کوئی اہم دن ہوسکتا ہے لیکن اس کا کرسمس سے کیا تعلق ہے؟

کرسمس عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے جو ہر سال 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے اور 25 دسمبر یعنی کرسمس ڈے کے بعد کا دن یعنی 26 دسمبر کو باکسنگ ڈے کہا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے تاریخی میلبرن کرکٹ گراونڈ میں ہر سال 26 دسمبر سے 30 دسمبر تک کھیلا جانے والا ٹیسٹ میچ باکسنگ ٹیسٹ ڈے کہلاتا ہے۔

یہ نام شاید چر چ میں لگائی جانے والی خیراتی المز بکس سے آیا، ان المز بکسز یعنی خیراتی ڈبوں کو 25 دسمبر کے بعد یعنی 26 دسمبر (باکسنگ ڈے) پر کھول کر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یا پھر وکٹورین دور میں ملازمین کو 26 دسمبر کے دن یعنی باکسنگ ڈے پر تحائف دیے جاتے تھے جو ڈبوں یعنی باکسز میں پیک ہوتے تھےاور اس لیے 26 دسمبر کے ٹیسٹ میچ کو باکسنگ ڈے ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔

آسٹریلیا میں دسمبر کے دوران کرکٹ کھیلنے کے لیے موسم بہتر ہوتا ہے اسی لیے ہر سال 26 دسمبر کو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں باکسنگ ڈے ٹیسٹ کھیلا جاتا ہے جسے کرکٹ کا ایک بہت بڑا اور روایتی میچ سمجھا جاتا ہے۔

1980 کے بعد سے آج تک ہر سال 26 دسمبر کو آسٹریلیا کا میلبرن کرکٹ گراؤنڈ ٹیسٹ میچ کی میزبانی کرتا چلا آ رہا ہے اور اس ٹیسٹ میچ کو باکسنگ ڈے ٹیسٹ کہا جاتا ہے، اسی طرح رواں سال بھی 26 دسمبر کو آسٹریلیا اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے درمیان ٹیسٹ میچ ہوا جسے باکسنگ ڈے ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔

Express News

ایشیز: آسٹریلیا کا باکسنگ ڈے ٹیسٹ کیلیے 12 رکنی ٹیم کا اعلان

صرف کرکٹ ہی نہیں بلکہ باکسنگ ڈے پر دنیا بھر میں فٹبال، ہارس ریسنگ اور دیگر بڑے اسپورٹس ایونٹس بھی منعقد ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگ خریداری، خیرات اور باہر گھومنے پھرنے کو بھی پسند کرتے ہیں۔

پاکستان کی کرکٹ ٹیم اب تک 4 مرتبہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کھیل چکی ہے، پہلی مرتبہ 1983 میں کھیلا گیا میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوا جبکہ 2009 میں دو میچوں میں آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دی۔ پاکستان نے آخری مرتبہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ 2016 میں کھیلا تھا یہ میچ بھی آسٹریلیا نے جیتا تھا۔

بھارت جیسے دیگر ممالک کی ٹیمیں بھی گزشتہ دہائیوں سے باکسنگ ڈے ٹیسٹ کھیلتی آرہی ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ میچ آسٹریلیا کے ساتھ منسلک ہے۔

 
