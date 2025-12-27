بزرگ خاتون کے اندھے قتل کا معما حل، داماد ہی مرکزی ملزم نکلا

لاہور:
بزرگ خاتون کے اندھے قتل کا معما حل کرلیا گیا، جس میں مقتولہ کا داماد ہی مرکزی ملزم نکلا۔
پولیس کے مطابق رائیونڈ پولیس رائیونڈ کے علاقے میں 62سالہ بزرگ خاتون رئیسہ بی بی کےاندھے قتل کا معما حل کرلیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے میں مقتولہ کا داماد ہی مرکزی ملزم نکلا۔
ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے قتل کی واردات کا نوٹس لیا تھا ، جس کے بعد ایس پی انویسٹی گیشن صدر معظم علی کی سربراہی میں ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی تھی اور انچارج انویسٹی گیشن تھانہ رائیونڈ سٹی جمشید عباس نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
انچارج انویسٹی گیشن کے مطابق ملزم نے گھریلو لڑائی جھگڑے کی بنا پر اپنی ساس رئیسہ بی بی کوگلا دبا کر بے دردی سےقتل کر دیا تھا۔ ملزم مقتولہ کے گھر میں ہی رہائش پذیر تھا اور قتل کرنے کے بعد مقتولہ کی تدفین تک تمام کاموں میں پیش پیش رہا۔
پولیس کے مطابق ملزم کو پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے، جسے مضبوط چالان مرتب کروا کے قرار واقعی سزا دلوائی جائےگی۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں کو تشدد اور قتل کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر سے آہنی ہاتھوں کےساتھ نمٹاجائےگا۔