وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اسیر رہنما شاہ محمود قریشی کے گھر پہنچ گئے

شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے اجرک پہنا کر وزیر اعلیٰ کے پی کو خوش آمدید کہا

ویب ڈیسک December 27, 2025
facebook whatsup

وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کے گھر پہنچ گئے۔

شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے اجرک پہنا کر وزیر اعلیٰ کے پی کو خوش آمدید کہا۔

اس موقع پر شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی بھی زین قریشی کے ہمراہ موجود تھیں۔

وزیر اعلی خیبرپختونخوا سہیل آفرہدی نے  شاہ محمود قریشی کے گھر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرا پاکستان ہے، میرا جہاں دل چاہے گا میں جاوں گا، مجھے پاکستان میں گھومنے کے لیے کوئی جواز نہیں چاہیے۔

ان کا کہنا تھا کہ میں لاہور آیا ہوں کہ تمام تںظیمی دوستوں سے ملوں، ہماری حکومت نے باقاعدہ لیٹر لکھا تھا، جیل میں قید قیادت سے ملنے کے لیے لیکن انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا لیکن جو ہمارے اسیران ہیں، میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے گھروں میں جا رہا ہوں۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ نہ مجھے اپنی پارٹی کے  بانی عمران خان سے ملنے دے رہے ہیں نہ قیادت سے ملنے دے رہے ہیں۔

وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نےکہا کہ یہ جو سلوک کیا کا جا رہا ہے یہ ذہنی پستی کی علامت ہے، حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کی ذمہ داری تحریک تحفظ آئین کی زمہ داری ہے، میری یہ زمہ داری ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ چلاؤں وہ میں بھرپور چلاؤں گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سجل علی نے اپنی شادی سے متعلق خبروں پر خاموشی توڑ دی

سجل علی نے اپنی شادی سے متعلق خبروں پر خاموشی توڑ دی

 Dec 27, 2025 10:32 AM |
ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

 Dec 26, 2025 09:23 PM |
پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

 Dec 26, 2025 08:46 PM |

متعلقہ

Express News

انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی نے 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کردیا

Express News

جیل سے واضح پیغام آزادی یا موت آگیا، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

امارات پاکستان کے ساتھ تعمیری تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے، صدر متحدہ عرب امارات

Express News

پی ٹی آئی کا بریڈ فورڈ میں احتجاج، پاکستان کے ڈیمارش پر برطانیہ نے شواہد مانگ لیے

Express News

لکی مروت میں انتہائی مطلوب کمانڈر نصرت اللّٰہ مولوی ہلاک

Express News

وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد سپریم کورٹ میں زیرالتوا مقدمات کے اعداد وشمار جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو