وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کے گھر پہنچ گئے۔
شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے اجرک پہنا کر وزیر اعلیٰ کے پی کو خوش آمدید کہا۔
اس موقع پر شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی بھی زین قریشی کے ہمراہ موجود تھیں۔
وزیر اعلی خیبرپختونخوا سہیل آفرہدی نے شاہ محمود قریشی کے گھر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرا پاکستان ہے، میرا جہاں دل چاہے گا میں جاوں گا، مجھے پاکستان میں گھومنے کے لیے کوئی جواز نہیں چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ میں لاہور آیا ہوں کہ تمام تںظیمی دوستوں سے ملوں، ہماری حکومت نے باقاعدہ لیٹر لکھا تھا، جیل میں قید قیادت سے ملنے کے لیے لیکن انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا لیکن جو ہمارے اسیران ہیں، میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے گھروں میں جا رہا ہوں۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ نہ مجھے اپنی پارٹی کے بانی عمران خان سے ملنے دے رہے ہیں نہ قیادت سے ملنے دے رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نےکہا کہ یہ جو سلوک کیا کا جا رہا ہے یہ ذہنی پستی کی علامت ہے، حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کی ذمہ داری تحریک تحفظ آئین کی زمہ داری ہے، میری یہ زمہ داری ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ چلاؤں وہ میں بھرپور چلاؤں گا۔