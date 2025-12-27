توشہ خانہ ٹو کیس: عمران خان اور بشری بی بی کی سزا کیخلاف اپیلیں پیر کو دائر کی جائیں گی، وکیل

ایک ہی جرم میں متعدد مرتبہ سزا نہیں دی جا سکتی، اسپیشل سینٹرل عدالت کو اختیار سماعت نہیں تھا،وکیل خالد یوسف چوہدری

ویب ڈیسک December 27, 2025
اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشری بی بی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں  پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائیں گی۔

وکیل خالد یوسف چوہدری اپیلیں دائر کرنے کے لیے ابھی پیپر ورک مکمل کر رہے ہیں، وکیل خالد یوسف ایڈوکیٹ سپیشل جج سنٹرل کے فیصلے کے خلاف اپیلیں پیر کو اسلام آباد ہائیکورٹ میں دائر کرینگے۔

وکیل خالد یوسف چوہدری نے کہا کہ ایک ہی جرم میں متعدد مرتبہ سزا نہیں دی جا سکتی، اسپیشل سینٹرل عدالت کو اختیار سماعت نہیں تھا۔

اپیلوں کا متن صہیب عباسی کو غیر قانونی طور پر سلطانی گواہ بنایا گیا ،متن بلغاری سیٹ توشہ خانہ قواعد کے مطابق سابق حکمران جوڑے نے اپنے پاس رکھا۔

مقدمہ بغیر تفتیش قائم کیا گیا اور یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ، درخواست گزار سرکاری ملازم کی تعریف میں نہیں آتا۔
