اسرائیلی فوج کا مغربی کنارے میں جنین کے علاقے قباطیہ پر دھاوا

گزشتہ روز چاقو حملے میں دو اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے والے فلسطینی کا تعلق اسی علاقے سے تھا

ویب ڈیسک December 27, 2025
facebook whatsup

چاقو حملے میں 2 صیہونیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر جنین کے علاقے قباطیہ پر دھاوا بول دیا۔ 

گزشتہ روز شمالی اسرائیل میں ہونے والے گاڑی چڑھانے اور چھرا گھونپنے کے واقعات میں دو اسرائیلی ہلاک اور چھ زخمی ہوئے تھے۔

اسرائیلی پولیس کے مطابق حملوں کا سلسلہ بیسان شہر سے شروع ہوا جہاں ایک راہگیر کو گاڑی تلے کچلا گیا، بعد ازاں عین حارود کے علاقے میں ایک خاتون کو چھرا گھونپ کر ہلاک کیا گیا۔

عفولہ میں شہریوں نے مشتبہ شخص کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ سکیورٹی فورسز نے حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسپتال منتقل کر دیا جس کی شناخت قباطیہ کے رہائشی کے طور پر کی گئی ہے۔

واقعے کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع یسرائیل کاٹز نے فوج کو قباطیہ میں فوری اور بھرپور آپریشن کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ 

دوسری جانب حماس نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ حملے اسرائیلی قتل، بے دخلی اور آبادکاری پالیسیوں کا ردعمل ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سجل علی نے اپنی شادی سے متعلق خبروں پر خاموشی توڑ دی

سجل علی نے اپنی شادی سے متعلق خبروں پر خاموشی توڑ دی

 Dec 27, 2025 10:32 AM |
ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

 Dec 26, 2025 09:23 PM |
پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

 Dec 26, 2025 08:46 PM |

متعلقہ

Express News

امارات پاکستان کے ساتھ تعمیری تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے، صدر متحدہ عرب امارات

Express News

مشہور زمانہ فلم ’ہوم آ لون‘ کے وہ حقائق جو آپ اس سے قبل نہیں جانتے تھے

Express News

بھارت میں چلتی کار میں خاتون منیجر کیساتھ اجتماعی زیادتی؛ سی ای او سمیت 3 گرفتار

Express News

خوفناک حادثے میں آدھا دھڑ گنوادینے والے نوجوان کیلیے ٹیکنالوجی امید کی کرن بن گئی

Express News

میئر لندن کا ٹریفک چارجز میں بڑا اضافہ؛ الیکٹرک گاڑیوں پر رعایت بھی ختم

Express News

بادشاہ کی وفاداری کا حلف مذہبی آزادی کیخلاف قرار؛ سکھ وکیل نے مقدمہ جیت لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو