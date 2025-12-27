 کراچی کا نامکمل انفراسٹرکچر اور تاخیر کا شکار ترقیاتی منصوبے شہریوں کےلیے اذیت کا باعث بن گئے

جیسے جیسے 2025 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے کراچی کا نامکمل انفراسٹرکچر اور تاخیر کا شکار منصوبے صحت عامہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کھوکھلے وعدوں کے سائے میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں، بند گٹر، اور بڑھتی آلودگی نے سانس کی بیماریوں میں اضافہ کردیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق پچھلے سال کے دوران بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے شعبے میں دعوؤں اور زمینی حقیقت کے درمیان واضح فرق دیکھا گیا، سندھ حکومت 2025 میں بھی کئی اہم منصوبوں کو مکمل کرنے میں ناکام رہی، ایک بڑا منصوبہ قیوم آباد سے کراچی میں M-9 موٹروے تک بھٹو ہائی وے کی تعمیر تھا۔
سندھ حکومت کے اعلان کے مطابق یہ منصوبہ دسمبر 2025 تک مکمل ہونا تھا تاہم مقررہ مدت میں کام مکمل نہیں ہو سکا، نومبر کے آخری ہفتے میں ہونے والی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا کہ قیوم آباد سے قائد آباد تک ہائی وے کو کھول دیا گیا جب کہ M-9 موٹروے تک بمشکل 65 فیصد کام مکمل ہوا ہے۔
اسی طرح سندھ حکومت لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹائزیشن کے منصوبے پر کئی سالوں سے کام کر رہی ہے لیکن 2025 میں بھی کام مکمل نہیں ہو سکا۔ جنوری 2024 میں بورڈ آف ریونیو نے اس وقت کی نگراں حکومت کو آگاہ کیا کہ اگلے چھ ماہ کے اندر ریونیو ریکارڈ آف رائٹس کو ڈیجیٹائز کر کے ای رجسٹریشن اور ای میوٹیشن سسٹم سے منسلک کر دیا جائے گا۔
بورڈ آف ریونیو نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ پورے صوبے کے سٹی سروے ریکارڈ کو چھ ماہ کے اندر ڈیجیٹل کر دیا جائے گا۔ تاہم 2025 میں بھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ، تقریباً 40 سال گزرنے کے بعد بھی، سندھ حکومت کراچی کے ایک بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہاکس بے اسکیم 42 میں ترقیاتی کام کروانے میں ناکام رہی ہے، اور یہی صورتحال 2025 میں بھی برقرار رہی۔ یہ منصوبہ 1984 میں شروع کیا گیا تھا اور 6000 ایکڑ پر محیط تھا۔
تاہم بجلی اور پانی کی فراہمی سمیت ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ تاحال اپنے گھر تعمیر کرنے سے قاصر ہیں، اس منصوبے پر عمل درآمد کی ذمہ دار لیاری ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے 2025 میں اعلان کیا تھا کہ وہ پلاٹ ہولڈرز کو لیز جاری کر رہی ہے لیکن سال گزرنے کے باوجود یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔
علاقائی منصوبہ ساز ڈاکٹر سید نواز الہدیٰ نے کہا کہ کراچی میں جاری میگا پراجیکٹس کے حوالے سے وفاقی اور سندھ حکومتوں کا غیر متوازن رویہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ ڈاکٹر الہدی نے کہا کہ "پانی، سیوریج اور ماس ٹرانزٹ سے متعلق منصوبوں کا اعلان دو دہائیاں قبل کیا گیا تھا، لیکن ان کا تعمیراتی کام تاخیر سے شروع ہوا، اور اب ان کی تکمیل میں بھی افسر شاہی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ اصولی طور پر، یہ تمام منصوبے مقامی حکومتوں کے اداروں کی نگرانی میں ہونے چاہئیں، جو براہ راست عوام کے سامنے جوابدہ ہوں۔
عوامی شکایات کو ہوا دینے کے علاوہ ترقیاتی کاموں میں سست روی نے بھی صحت کی بیماریوں میں اضافے کو اکسایا ہے۔ جناح اسپتال میں کان ناک اور گلے کے شعبہ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ڈوگر نے بتایا کہ نامکمل ترقیاتی منصوبوں نے گردوغبار کو جنم دیا، جس سے کراچی میں فضائی آلودگی بڑھ گئی، جس سے فلو، الرجی اور سانس کی دیگر بیماریوں میں 30 سے 35 فیصد اضافہ ہوا۔
انہوں نے کہا کہ نامکمل ترقیاتی منصوبے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، اور ناقص سیوریج سسٹم سانس کے مسائل کی ایک بڑی وجہ ہیں، جو 90 فیصد شہر کو متاثر کر رہے ہیں۔ بند سیوریج لائنیں اور آلودہ ماحول جراثیم کو گھروں میں داخل ہونے دیتے ہیں، جو بچوں کو شدید متاثر کرتے ہیں اور کراچی میں صحت مند زندگی گزارنے کے حالات کو مشکل بنا دیتے ہیں۔
سول اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر خالد بخاری نے تصدیق کی کہ کراچی میں گردو غبار کے باعث مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ "مریضوں کی بڑھتی ہوئی آمد کی وجہ سے ہسپتال میں آکسیجن کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ شہر کا نامکمل انفراسٹرکچر اور موسمی حالات صحت مند افراد کو بھی متاثر کر رہے ہیں، جب جسم میں آکسیجن کی سطح کم ہو جاتی ہے تو مناسب سطح کو برقرار رکھنے کے لیے آکسیجن کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔