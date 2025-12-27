پاکستان کا یمن میں قیامِ امن اور استحکام کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ

پاکستان یمن میں حالیہ پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے،جمہوریہ یمن میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لئے پاکستان مملکتِ سعودی عرب کی طرف سے کی جانے والی سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے اس ضمن میں متحدہ عرب امارات کی کاوشوں کو بھی سراہتا ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے احترام کی ضرورت پر زور دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یمنی فریقین ایسے کسی بھی یکطرفہ اقدام سے گریز کریں گے جو صورتِ حال میں مزید کشیدگی کا باعث بنے۔
ترجمان نے کہا کہ ہم تمام یمنی فریقوں سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ باہمی اتفاق شدہ نکات کی بنیاد پر جامع اور مذاکراتی سیاسی حل کی جانب تعمیری اور خلوصِ نیت سے پیش قدمی کریں۔
ترجمان نے کہا کہ تمام یمنی جماعتیں جامع مذاکرات اور سیاسی حل کے لیے خلوصِ نیت سے کام کریں۔امید کرتے ہیں کہ سفارتی کوششوں سے یمنی عوام کی مشکلات کا خاتمہ اور پائیدار امن قائم ہوگا۔