پاکستان کا یمن میں قیامِ امن اور استحکام کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ

تمام یمنی فریق اتفاق شدہ نکات پر جامع،مذاکراتی سیاسی حل کی جانب تعمیری اور خلوصِ نیت سے پیش قدمی کریں، دفتر خارجہ

ویب ڈیسک December 27, 2025
facebook whatsup

پاکستان یمن میں حالیہ پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے،جمہوریہ یمن میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لئے پاکستان مملکتِ سعودی عرب کی طرف سے کی جانے والی سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے اس ضمن میں متحدہ عرب امارات کی کاوشوں کو بھی سراہتا ہے۔

ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے احترام کی ضرورت پر زور دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یمنی فریقین ایسے کسی بھی یکطرفہ اقدام سے گریز کریں گے جو صورتِ حال میں مزید کشیدگی کا باعث بنے۔

ترجمان نے کہا کہ ہم تمام یمنی فریقوں سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ باہمی اتفاق شدہ نکات کی بنیاد پر جامع اور مذاکراتی سیاسی حل کی جانب تعمیری اور خلوصِ نیت سے پیش قدمی کریں۔

ترجمان نے کہا کہ تمام یمنی جماعتیں جامع مذاکرات اور سیاسی حل کے لیے خلوصِ نیت سے کام کریں۔​امید کرتے ہیں کہ سفارتی کوششوں سے یمنی عوام کی مشکلات کا خاتمہ اور پائیدار امن قائم ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

2025 میں پاکستانی سینما کی کون سی فلمیں کامیاب رہیں؟

2025 میں پاکستانی سینما کی کون سی فلمیں کامیاب رہیں؟

 Dec 27, 2025 01:23 PM |
نادیہ خان کا بھارتی گانے پر بیٹے کے ساتھ رقص، صارفین بھڑک اٹھے

نادیہ خان کا بھارتی گانے پر بیٹے کے ساتھ رقص، صارفین بھڑک اٹھے

 Dec 27, 2025 12:26 PM |
سجل علی نے اپنی شادی سے متعلق خبروں پر خاموشی توڑ دی

سجل علی نے اپنی شادی سے متعلق خبروں پر خاموشی توڑ دی

 Dec 27, 2025 10:32 AM |

متعلقہ

Express News

انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی نے 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کردیا

Express News

جیل سے واضح پیغام آزادی یا موت آگیا، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

امارات پاکستان کے ساتھ تعمیری تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے، صدر متحدہ عرب امارات

Express News

پی ٹی آئی کا بریڈ فورڈ میں احتجاج، پاکستان کے ڈیمارش پر برطانیہ نے شواہد مانگ لیے

Express News

لکی مروت میں انتہائی مطلوب کمانڈر نصرت اللّٰہ مولوی ہلاک

Express News

وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد سپریم کورٹ میں زیرالتوا مقدمات کے اعداد وشمار جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو