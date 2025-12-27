خیبرپختونخوا کے وزرا کی بدزبانی پر افسوس ہے، ان کےبرے رویے کو تحمل سے برداشت کیا،عظمیٰ بخاری

 پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا کے وزراء کی طرف سے بدزبانی پر افسوس ہے، ہم نے ان کے برے رویوں کو تحمل سے برداشت کیا۔

لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز مخالفین کی بے جا تنقید کی پرواہ کیے بغیر پنجاب کے عوام کی فلاح کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔

لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ ہمارے مہمان ہیں، تاہم پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے دوران ان کے رویوں اور الفاظ کے چناؤ پر فقط افسوس کیا جا سکتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے وزراء کی زبان چیک کریں، انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے۔ ان کی جانب سے کی گئی گفتگو سے ان کی تربیت سامنے آتی ہے، جو اپنے دور میں ٹرین ہوتے رہے، ان کو کوڑا اٹھانے پر بھی اعتراض ہے۔ ہمارا ظرف ہے کہ ان کے برے رویوں کو تحمل سے برداشت کیا گیا۔

وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف صوبے کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ تعلیم، صحت، امن و امان سمیت ہر شعبے کی بہتری کے لیے انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں اور ستھرا پنجاب کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے۔

عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے، سکیورٹی انتظامات کے لیے ڈرونز خریدے گئے اور ڈیجیٹل سسٹم نصب کیے گئے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صوبے میں صفائی کا نظام بہتر بنایا گیا ہے، اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے تحت 50 ہزار گھر تعمیر ہوچکے ہیں جبکہ 75 ہزار زیر تعمیر ہیں۔ 13 ماہ کے اندر کسان کارڈ کے ذریعے 250 ارب روپے دیے گئے اور طلبہ کو الیکٹرک بائیکس فراہم کی گئی ہیں۔

صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پنجاب میں وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے شروع کیے گئے اقدامات کے عوام پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔

 
