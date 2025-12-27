ایک اِسٹک کی جگہ تبدیل کرکے سب سے بڑا نمبر بنایئے

ماچس کی ایک تیلی ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے سے کون سا سب سے بڑا نمبر بنے گا؟

December 27, 2025
کچھ پہلیاں بہت دلچسپ ہوتی ہیں اور ماچس کی تیلیوں سے نمبرز اور تصاویر بنانے کی پہلیاں سب کےلیے پرکشش ہوتی ہیں۔

آیئے ایسی ایک ہی اور پہیلی حل کرتے ہیں۔

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نیچے دی گئی تصویر پر ماچس کی تیلیوں کے ذریعے لکھے گئے نمبر کو اگر تبدیل کرنا چاہیں تو ماچس کی ایک تیلی ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے سے کون سا دوسرا بڑا نمبر بنے گا؟

سوال بہت آسان ہے۔ آیئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے قارئین کتنے ذہین ہیں اور کون کون اس پہیلی کا درست جواب دے سکتے ہے۔

اصول یاد رکھیے کہ آپ کو اس نمبر میں سے ماچس کی ایک تیلی کو ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا ہے۔ دو تیلیاں نہیں ہٹا سکتے اور نہ ایک ہٹائی گئی تیلی کو کہیں رکھنے بغیر گنتی دیکھی جاسکتی ہے۔

 

تھوڑا وقت لیجئے، سوچئے اور پھر جواب دیجئے۔

 

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

ہمیں امید ہے آپ سب سے درست جواب ہی سوچا ہوگا۔ پہیلی کا درست جواب ہم یہاں شامل کررہے ہیں۔

جی ہاں! چار کے درمیان والی تیلی کو ہٹا کر پہلی تیلی کے ساتھ ملانے سے ایک حاصل ہوتا ہے اور یوں جواب ہوگا۔ 116

(نوٹ: ہم 1116 اس لیے نہیں کرسکتے، کیونکہ اس طرح ابتدائی دونوں نمبر آخری نمبروں سے سائز میں چھوٹے بنیں گے۔)
