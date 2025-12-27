راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مہندی کی تصاویر وائرل

لاہور میں ہونے والی نجی تقریب میں قریبی دوستوں اور رشتہ داروں نے شرکت کی

ویب ڈیسک December 27, 2025
عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کلاسیکل اورغزل گائیک راحت فتح علی خان ان دنوں اپنی بیٹی ماہین خان کی وائرل شادی کی وجہ سے خبروں میں ہیں۔

عالمی شہرت یافتہ گلوکار استاد راحت فتح علی خان کی بیٹی ماہین خان کی شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز مایوں کی تقریب سے ہوا جو کل رخصتی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگئیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چند روز قبل ماہین خان کا نکاح لاہور میں منعقد ہونے والی ایک خوبصورت تقریب میں ہوا، اس اہم خاندانی موقع پر راحت فتح علی خان اور ان کا خاندان بے حد خوش نظر آیا۔

لاہور میں منعقد ہونے والی روایتی مایوں کی خوبصورت تقریب کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں جس پر صارفین کی جانب سے ماہین خان کے کپڑوں کو لے کر شدید تنقید کی گئی تھی۔

اب ان کی مہندی کی تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوگئی ہیں۔

گزشتہ روز راحت فتح علی خان کی بیٹی ماہین خان کی مہندی کی تقریب لاہور میں منعقد ہوئی، اس نجی تقریب میں خاندان کے لوگوں کے علاوہ ان کے قریبی دوستوں نے شرکت کی۔

دلہن نے گلابی رنگ کا خوبصورت لہنگا اور چولی زیب تن کی ہوئی تھی جس پر مدھم سنہری اور رنگ برنگی کڑھائی کی گئی تھی جب کہ ساتھ میں نیٹ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔

مہندی کی لہنگے میں ماہین خان نہایت نفیس اور دلکش لگ رہی ہیں جب کہ ان کے دولہا نے ہلکی کڑھائی والا پیلے رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔

راحت فتح علی خان اور ان کے اہلِ خانہ نے مہمانوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں، معروف گلوکار وارث بیگ بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dec 27, 2025 03:13 PM |
2025 میں پاکستانی سینما کی کون سی فلمیں کامیاب رہیں؟

2025 میں پاکستانی سینما کی کون سی فلمیں کامیاب رہیں؟

 Dec 27, 2025 01:23 PM |
نادیہ خان کا بھارتی گانے پر بیٹے کے ساتھ رقص، صارفین بھڑک اٹھے

نادیہ خان کا بھارتی گانے پر بیٹے کے ساتھ رقص، صارفین بھڑک اٹھے

 Dec 27, 2025 12:26 PM |

