حکومت کے اعلی سطح کے وفد کی سابق وزیراعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کی تقریب میں شرکت

یہ وفد وزیر اعظم شہبازشریف کی خصوصی ہدایت پر برسی کی تقریب میں شریک ہوا ہے

ویب ڈیسک December 27, 2025
حکومت کا اعلی سطح کا وفد سابق وزیراعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ گیا۔

قومی اسمبلی سیکرٹریٹ سے جاری بیان کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی قیادت میں وفد گڑھی خدا بخش روانہ ہوا، وفد میں مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر طارق فضل چوہدری اور اراکین قومی اسمبلی شامل ہیں۔

یہ وفد وزیر اعظم شہبازشریف کی خصوصی ہدایت پر برسی کی تقریب میں شریک ہوا ہے، وفد پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔

سردار ایاز صادق نے کہا کہ آج ہم پاکستان کی عظیم بیٹی، سابق وزیرِاعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی منا رہے ہیں، بینظیر بھٹو نے خواتین کے کردار کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔
