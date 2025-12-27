برازیل کی پہلی مس یونیورس آئیدا ماریا وارگاس انتقال کرگئیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق انہیں اسپتال آرکانجو سائو میگوئل میں داخل کیا گیا تھا، جبکہ ان کی موت کی وجوہات تاحال واضح نہیں ہوسکیں۔
آئیدا ماریا کے خاندان اور بیٹی فرننڈا وارگاس نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مس یونیورس 1963 آخری لمحات تک آئی سی یو میں زیرِ علاج رہیں۔
آئیدا ماریا وارگاس 31 دسمبر 1944 کو پورٹو الیگرے میں پیدا ہوئیں۔ 1962 میں صرف 17 سال کی عمر میں انہوں نے ریو گرانڈے دو سول کے سوئمنگ پولز کے مقابلے میں حصہ لیا اور رانی کا تاج جیتا۔ اگلے سال وہ مس پورٹو الیگرے اور مس برازیل کا خطاب بھی حاصل کرچکی تھیں۔ 1963 میں میامی بیچ، امریکا میں منعقدہ مس یونیورس مقابلے میں انہوں نے برازیل کے لیے پہلی بار تاج حاصل کیا۔ اس موقع پر آئیدا نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ وہ جیتنے کے لیے تیار نہیں تھیں، لیکن سکون اور حوصلے نے انہیں کامیاب بنایا۔
آئیدا وارگاس نے ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ کاروباری دنیا، آرٹ کیوریٹر اور ٹیلی ویژن پیش کنندہ کے طور پر بھی کئی کردار ادا کیے۔ 1968 میں وہ برازیل واپس آگئیں اور پورٹو الیگرے میں بس گئیں۔ انہوں نے بزنس مین جوز کارلوس ایتھانسیو سے شادی کی اور ان کے دو بچے اینزو اور فرننڈا ہوئے۔ 2000 میں انہیں اسٹروک کا سامنا ہوا اور 2009 میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا، جس کے بعد وہ گرامادو منتقل ہوگئیں۔
مس یونیورس آرگنائزیشن نے انسٹاگرام پر آئیدا وارگاس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ’’برازیل کی پہلی مس یونیورس کے طور پر آئیدا ماریا وارگاس کی شخصیت اور پیشہ روانہ روح ہماری تاریخ میں لازوال اثر چھوڑ گئی ہے۔ ہم دعاگو ہیں کہ ان کی میراث آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہے۔‘‘