برازیل سے تعلق رکھنے والی پہلی مس یونیورس انتقال کرگئیں

مس یونیورس 1963 آئیدا ماریا آخری لمحات تک آئی سی یو میں زیرِ علاج رہیں

ویب ڈیسک December 27, 2025
facebook whatsup

برازیل کی پہلی مس یونیورس آئیدا ماریا وارگاس انتقال کرگئیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق انہیں اسپتال آرکانجو سائو میگوئل میں داخل کیا گیا تھا، جبکہ ان کی موت کی وجوہات تاحال واضح نہیں ہوسکیں۔ 

آئیدا ماریا کے خاندان اور بیٹی فرننڈا وارگاس نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مس یونیورس 1963 آخری لمحات تک آئی سی یو میں زیرِ علاج رہیں۔

آئیدا ماریا وارگاس 31 دسمبر 1944 کو پورٹو الیگرے میں پیدا ہوئیں۔ 1962 میں صرف 17 سال کی عمر میں انہوں نے ریو گرانڈے دو سول کے سوئمنگ پولز کے مقابلے میں حصہ لیا اور رانی کا تاج جیتا۔ اگلے سال وہ مس پورٹو الیگرے اور مس برازیل کا خطاب بھی حاصل کرچکی تھیں۔ 1963 میں میامی بیچ، امریکا میں منعقدہ مس یونیورس مقابلے میں انہوں نے برازیل کے لیے پہلی بار تاج حاصل کیا۔ اس موقع پر آئیدا نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ وہ جیتنے کے لیے تیار نہیں تھیں، لیکن سکون اور حوصلے نے انہیں کامیاب بنایا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آئیدا وارگاس نے ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ کاروباری دنیا، آرٹ کیوریٹر اور ٹیلی ویژن پیش کنندہ کے طور پر بھی کئی کردار ادا کیے۔ 1968 میں وہ برازیل واپس آگئیں اور پورٹو الیگرے میں بس گئیں۔ انہوں نے بزنس مین جوز کارلوس ایتھانسیو سے شادی کی اور ان کے دو بچے اینزو اور فرننڈا ہوئے۔ 2000 میں انہیں اسٹروک کا سامنا ہوا اور 2009 میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا، جس کے بعد وہ گرامادو منتقل ہوگئیں۔

مس یونیورس آرگنائزیشن نے انسٹاگرام پر آئیدا وارگاس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ’’برازیل کی پہلی مس یونیورس کے طور پر آئیدا ماریا وارگاس کی شخصیت اور پیشہ روانہ روح ہماری تاریخ میں لازوال اثر چھوڑ گئی ہے۔ ہم دعاگو ہیں کہ ان کی میراث آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہے۔‘‘
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برازیل سے تعلق رکھنے والی پہلی مس یونیورس انتقال کرگئیں

برازیل سے تعلق رکھنے والی پہلی مس یونیورس انتقال کرگئیں

 Dec 27, 2025 06:42 PM |
60 ویں سالگرہ پر سلمان خان کا مداحوں کو تحفہ، ’بیٹل آف گلوان‘ کا ٹیزر جاری

60 ویں سالگرہ پر سلمان خان کا مداحوں کو تحفہ، ’بیٹل آف گلوان‘ کا ٹیزر جاری

 Dec 27, 2025 05:40 PM |
سلمان خان 60 سال کے ہوگئے، فیملی اور مداحوں کے ساتھ کیک کاٹا

سلمان خان 60 سال کے ہوگئے، فیملی اور مداحوں کے ساتھ کیک کاٹا

 Dec 27, 2025 04:38 PM |

متعلقہ

Express News

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

Express News

پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

Express News

ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

Express News

پاکستان کا پہلا ’ریپ‘‘ ریئلٹی شو، طلحہ انجم اور بوہیمیا کا کردار کیا ہوگا؟

Express News

کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

Express News

’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار  

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو