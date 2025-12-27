شاہین آفریدی ایک بار پھر گھٹنے کی انجری کا شکار

شاہین آفریدی بگ بیش لیگ میں برسین ہیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے زخمی ہوئے

ویب ڈیسک December 27, 2025
facebook whatsup

قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی ایک بار پھر گھٹنے کی انجری کا شکار ہو گئے۔ شاہین آفریدی بگ بیش لیگ میں برسین ہیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے زخمی ہوئے۔

تفصیلات کے مطابق ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز کے خلاف میچ کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے شاہین آفریدی کو گھٹنے میں تکلیف ہوئی جس کے بعد انہیں میدان سے باہر جانا پڑا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق انجری کی نوعیت کا حتمی اندازہ ایم آر آئی کے بعد ہی ہو سکے گا۔

اس انجری کے باعث شاہین آفریدی کے بگ بیش لیگ کے بقیہ میچز سے باہر ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹیم انتظامیہ اور شائقین کرکٹ کی نظریں طبی رپورٹس پر مرکوز ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

بگ بیش لیگ: برسبین ہیٹ کا شاہین آفریدی کے اعزاز میں خصوصی فین زون قائم کرنے کا اعلان

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شاہین آفریدی لنگڑاتے ہوئے گراونڈ سے باہر جارہے ہیں اور ایک اپنے گھٹنے کی طرف ہاتھ کر کے اشارہ  بھی کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ آئندہ ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کو مکمل طور پر فٹ شاہین آفریدی کی ضرورت ہو گی، ایسے میں ان کی صحت اور فٹنس قومی ٹیم کے لیے نہایت اہم قرار دی جا رہی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برازیل سے تعلق رکھنے والی پہلی مس یونیورس انتقال کرگئیں

برازیل سے تعلق رکھنے والی پہلی مس یونیورس انتقال کرگئیں

 Dec 27, 2025 06:42 PM |
60 ویں سالگرہ پر سلمان خان کا مداحوں کو تحفہ، ’بیٹل آف گلوان‘ کا ٹیزر جاری

60 ویں سالگرہ پر سلمان خان کا مداحوں کو تحفہ، ’بیٹل آف گلوان‘ کا ٹیزر جاری

 Dec 27, 2025 05:40 PM |
سلمان خان 60 سال کے ہوگئے، فیملی اور مداحوں کے ساتھ کیک کاٹا

سلمان خان 60 سال کے ہوگئے، فیملی اور مداحوں کے ساتھ کیک کاٹا

 Dec 27, 2025 04:38 PM |

متعلقہ

Express News

ایشز سیریز، باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز تماشائیوں نے نیا ریکارڈ بنادیا

Express News

35ویں نیشنل گیمز میں شاندار کارکردگی دکھانے والے خیبرپختونخوا کے کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب

Express News

65 ملین کی سرکاری گرانٹس کا حساب نہ دینے پر نیٹ بال فیڈریشن کے 6 عہدیداران پر پابندی عائد

Express News

بگ بیش لیگ میں بابر اعظم ایک بار پھر بری طرح ناکام

Express News

سہ ملکی سیریز: پاکستانی انڈر 19 ٹیم اپنا پہلا میچ کل افغانستان سے کھیلے گی

Express News

بنگلا دیشی ویمن کرکٹر کے ہراسانی کے الزامات، انکوائری کمیٹی کو مزید مہلت مل گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو