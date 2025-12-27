غزہ میں قیام امن کیلیے حصہ لینے کو تیار، حماس کو غیرمسلح کرنے کی کوشش میں شریک نہیں، نائب وزیراعظم

پاکستان نے 12 برس بعد متفقہ قرارداد منظور کرائی اورفلسطین و غزہ کے معاملے پرعالمی سطح پر مؤثر کردار ادا کیا، اسحاق ڈار

ویب ڈیسک December 27, 2025
facebook whatsup

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں صرف قیام امن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کی کسی کوشش میں شریک نہیں ہوں گے ۔

دفتر خارجہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر کا حالیہ دورۂ پاکستان انتہائی کامیاب رہا اور صدر یو اے ای و وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ہونے والی بات چیت مثبت اور تعمیری تھی۔

اسحاق ڈار کے مطابق سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات نے اسٹیٹ ڈپازٹس کے ذریعے پاکستان کو سپورٹ کیا جبکہ متحدہ عرب امارات جنوری میں 2 ارب ڈالر کے رول اوور کے لیے بھی تیار ہے اور بقایا 2 ارب ڈالر کے عوض سرمایہ کاری کی بھی توقع ہے۔

انہوں نے بتایا کہ یو اے ای فوجی فاؤنڈیشن میں شیئر لینے پر بھی آمادہ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے وقت پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار تھا، تاہم آج پاکستان کا عالمی وقار بحال ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چار روزہ جنگ کے دوران پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی دعوؤں کو پاش پاش کیا اور بھارت کی مسلسل غلط بیانی اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا چکی ہے۔

نائب وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق استعمال کیا اور دنیا کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان نے پہل نہیں کی۔

مزید پڑھیں

Express News

غزہ معاملے پر نیتن یاہو اور ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ

Express News

غزہ جنگ بندی معاہدے کا دوسرا مرحلہ، اسرائیل ٹال مٹول کررہا ہے، امریکا

Express News

غزہ پر قبضے کے اسرائیلی بیانات نے واشنگٹن کو ناراض کر دیا، عرب ممالک دور ہونے لگے

نائب وزیراعظم نے کہا کہ پلوامہ اور پہلگام جیسے واقعات کی آڑ میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر اور سندھ طاس معاہدے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کے مطابق حل نہیں ہوتا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں۔

اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکا کے ساتھ 2025 میں دوبارہ تعلقات بحال ہوئے ہیں، پاکستان اور امریکا کے درمیان تجارت کا حجم 13.28 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے اور پاکستان کو 6 ارب ڈالر سے زائد کا ٹریڈ سرپلس حاصل ہے۔

انہوں نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کو بھی سراہا اور بتایا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی، بارہ برس بعد متفقہ قرارداد منظور کرائی اور فلسطین و غزہ کے معاملے پر عالمی سطح پر مؤثر کردار ادا کیا۔

اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ پاکستان صرف قیامِ امن کی کوششوں میں حصہ لے گا، تاہم غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کی کسی کوشش کا حصہ نہیں بنے گا۔

نائب وزیراعظم نے کہا کہ نیوکلیئر اور میزائل پروگرام نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان معاشی قوت بنے، کیونکہ مضبوط معیشت ہی پاکستان کو مسلم امہ کی قیادت کے قابل بنائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برازیل سے تعلق رکھنے والی پہلی مس یونیورس انتقال کرگئیں

برازیل سے تعلق رکھنے والی پہلی مس یونیورس انتقال کرگئیں

 Dec 27, 2025 06:42 PM |
60 ویں سالگرہ پر سلمان خان کا مداحوں کو تحفہ، ’بیٹل آف گلوان‘ کا ٹیزر جاری

60 ویں سالگرہ پر سلمان خان کا مداحوں کو تحفہ، ’بیٹل آف گلوان‘ کا ٹیزر جاری

 Dec 27, 2025 05:40 PM |
سلمان خان 60 سال کے ہوگئے، فیملی اور مداحوں کے ساتھ کیک کاٹا

سلمان خان 60 سال کے ہوگئے، فیملی اور مداحوں کے ساتھ کیک کاٹا

 Dec 27, 2025 04:38 PM |

متعلقہ

Express News

انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی نے 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کردیا

Express News

جیل سے واضح پیغام آزادی یا موت آگیا، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

امارات پاکستان کے ساتھ تعمیری تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے، صدر متحدہ عرب امارات

Express News

پی ٹی آئی کا بریڈ فورڈ میں احتجاج، پاکستان کے ڈیمارش پر برطانیہ نے شواہد مانگ لیے

Express News

لکی مروت میں انتہائی مطلوب کمانڈر نصرت اللّٰہ مولوی ہلاک

Express News

وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد سپریم کورٹ میں زیرالتوا مقدمات کے اعداد وشمار جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو