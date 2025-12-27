وزیر اعلی خیبر ہختونخوا نے لاہور میں باقاعدہ اسٹریٹ مومنٹ کا آغاز کر دیا، شہر کی گلیوں میں بانی پی ٹی ائی کے حق میں نعرے بھی لگوائے جبکہ عوام کی جانب سے گل پاشی اور پرتپاک استقبال کیا گیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے لاہور میں دوسرا مصروف ترین دن گزارا جس کے دوران انہوں نے لاہور ہائیکورٹ بار میں منعقد تقریب سے خطاب کیا جبکہ حماد اظہر سمیت دیگر رہنماؤں کے گھر بھی گئے۔
اس کے علاوہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے زمان پارک میں جاکر بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان سے بھی ملاقات کی۔
سہیل آفریدی نے بانی کی ہدایت کے مطابق لاہور میں اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا اور شہر کی گلیوں میں جگہ جگہ رک کر عوام سے خطاب کیا جبکہ شہریوں نے گل پاشی اور نعرے لگا کر وزیراعلیٰ کے پی کا استقبال کیا۔
عوام خوف کے بت توڑ چکی ہے۔ لاہور کی سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں 'عمران خان زندہ باد' کے نعرے گونج رہے ہیں۔۔ pic.twitter.com/C2Lfsfwu2C
— Shafqat Ayaz (@ShafqatAyaz_PTI) December 27, 2025
زمان پارک میں ملاقات کے بعد وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے مشترکہ میڈیا سے گفتگو کی اور سہیل آفریدی نے کہا کہ اج بہت خوشی ہورہی ہے زمان پارک اپنے قائد گھر آیا ہوں، ابھی خوشی ادھوری ہے کہ اکیلا آیا ہوں مگر انشا اللہ جلد میرا لیڈر بھی میرے ساتھ ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ یہ طاقت کے نشے میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کے پچاس ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، یہ کبھی پاکستان کے ساتھ مخلص تھے ہی نہیں یہ تو کبھی چاہتے ہی نہیں کہ مذاکرات ہوں یہ تو چاہتے ہیں جنگ جاری رہے۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اتںے میں تو پراڈو بھی نہیں بکتی جتنے میں یہ پی آئی اے بیچ دی، انہوں نے جوکل ہماری بےعزتی کی اور اسے ہمارے دل و دماغ پر نقش کردیا ہے۔
وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ انڈیا نے کشمیر میں یہ سلوک نہیں کیا ہوگا جو کل سے یہاں ہمارے ساتھ ہورہا ہے مگر لاہوریوں نے ہمیشہ ہمیں پیار دیا کیونکہ یہ خانصاحب کا شہر ہے۔
سہیل آفریدی اندرون لاہور میں لہوریوں کے ساتھ
— Ahmad Warraich (@ahmadwaraichh) December 27, 2025
لاہور لاہور ہے۔ شفیع جان کا تبصرہ pic.twitter.com/n0TnoUZxtx
علیمہ خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیچارے اتنے ڈرے او گرے ہوئے لوگ ہیں کہ خواتین اور بچوں کو روک رہے ہیں، آج تینوں جانب سے زمان پارک سڑکیں بند کر دی ہوئی ہیں لیکن کب تک یہ روک سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میرے گیٹ کے آگئے پولیس بٹھائی ہوئی ہے یہ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے لیکن ہم نہیں ڈرتے، اصل میں یہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں اسی لیے سڑکیں اور راستے بند کر دئیے ہیں، آج پورے زمان پارک کو جیل بنا دیا ہے یہاں کے لوگ اندر آسکتے ہیں اور نہ باہر کا سکتے ہیں۔
علیمہ خان نے کہا کہ فکر نہ کریں سہیل آفریدی، اچکزئی اور باقی لوگ یہاں سب آ کر بیٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے پنجاب پولیس خیبر پختوںخوا کی پولیس پر حاوی ہو جائے۔ آج شروعات ہے یہ کتنے بیرئر لگائیں گے جب لاہور کھڑا ہوگا تو یہ روک نہیں سکیں گے کیونکہ یہ سارے لاہور کو بند نہیں کرسکتے۔
انہوں نے کہا کہ میری بہن کو جو بھائی نے پیغام دیا وہی اصلی پیغام ہے، خان صاحب کا آخری ہیغام آگیا ہے کہ سڑکوں پر آئیں تو ہم سڑکوں پر آئیں گے، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ان کو قبول کرلیں۔
لاہور کے بازاروں میں pic.twitter.com/WO4VmCniYG
— Meena Khan Afridi (@MeenakhanAfridi) December 27, 2025
قبل ازیں وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے لاہور ہائیکورٹ میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکلا برادری کی جانب سے دی جانے والی عزت پر اُن کا مشکور ہوں، پنجاب کی قابض حکومت کا رویہ مہمانوں کے ساتھ سب کے سامنے ہے م بانی پی ٹی آئی نے کہا سٹریٹ مومنٹ کی تیاری کرنی ہے، جس میں وکلا برداری کا اہم کردار ہوگا۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ ان حکمرانوں نے نظام عدل کو مفلوج کر دیا، تین جج حکم دیتے ہے کہ بانی سے میری ملاقات کروائی جائے، ایک جیل سپرنٹینڈنٹ عدالتی آڈر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا آئین عدلیہ کی بحالی لائے گی، پنجاب میں پولیس بدمعاش پولیس بن گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آئین ہمیں جلسے اور احتجاج کی اجازت دیتا ہے، ایک صوبے کا وزیراعلی آتا تو ہزار سے زیادہ کارکنوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے۔