اپنا خون پینے والا نوجوان اسپتال میں داخل

نوجوان اس مشکل میں انٹرنیٹ پر ایک کلپ دیکھ کر ہیموگلوبین کی مقدار بڑھانے کی کوشش میں پھنسا

ویب ڈیسک December 27, 2025
روس میں ایک 17 سالہ نوجوان اپنا ہی خون پی کر اسپتال پہنچ گیا۔ نوجوان اس مشکل میں انٹرنیٹ پر ایک کلپ دیکھ کر ہیموگلوبین کی مقدار بڑھانے کی کوشش میں پھنسا۔

ٹیلی گرام چینل پر نشر ہونے والی خبر جس کی بعد ازاں روسی ہیلتھ ماہرین نے تصدیق کی۔ ماسکو سے تعلق رکھنے والے 17 سالہ نوجوان نے مبینہ طور پر سرنج سے اپنا خون نکالا اور پی لیا۔ انہوں نے ایسا خون میں آئرن کی مقدار بڑھانے کے لیے کیا۔

کچھ دیر بعد نوجوان کی صحت خراب ہونے لگی، خون کی الٹیاں لگ گئیں اور پھر بخار ہوگیا۔

Express News

گوئٹے مالا: لوڈو کے طرز کا قدیم پُراسرار کھیل دریافت

ایک وقت پر نوجوان کی طبیعت اتنی خراب ہوگئی کے خاندان والوں کو اس کو ایمرجنسی میں لے جانا پڑا، جہاں معلوم ہوا کہ وہ ان کے جسم میں شدید زہر پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے ان کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔

ڈاکٹروں نے نوجوان کی جان بچائی لیکن اس کا یہ حال کیوں ہوا یہ جان کر ڈاکٹر ششد رہ گئے۔

نوجوان نے بتایا کہ اس نے ایسا سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھ کر کیا۔
