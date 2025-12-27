کراچی پریس کلب کے سالانہ انتخابات برائے 2026 میں دی ڈیموکریٹس پینل نے مسلسل 18ویں مرتبہ کلین سویپ کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی پریس کلب کے سالانہ انتخابات میں پولنگ صبح 9 بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہی جس میں انتہائی جوش وخروش دیکھنے میں آیا۔
پریس کلب کے ممبران کی ایک بڑی تعداد نے انتخابی عمل میں حصہ لیا۔
الیکشن کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر توصیف احمد خان نے کراچی پریس کلب میں نتائج کا اعلان کیا۔ جس کے مطابق صدر کے عہدے پر دی ڈیموکریٹس پینل کے فاضل جمیلی 536 ووٹ جبکہ سیکرٹری کے عہدے پر اسلم خان 493 ووٹ لیکر منتخب ہوئے۔
نائب صدر کے عہدے پر ارشاد کھوکھر نے 480 ووٹ، خازن کے عہدے پر عمران ایوب نے 622 ووٹ اور جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پر فاروق سمیع نے556ووٹ لیکرکامیابی حاصل کی۔
اسکے علاوہ گورننگ باڈی کی 7 نشستوں پر عبدالجبار ناصر،اختر حسین سومرو، شیماصدیقی، فریال عارف، جاوید صباء، سید فرید عالم، اور جاوید مہر کامیاب قرار پائے۔
پولنگ کا آغاز صبح 9 بجے ہوا جو بلا کسی وقفہ کے شام ساڑھے 5 بجے تک جاری رہا تاہم ووٹرز زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت میں مزید 30 منٹس کی توسیع کی گئی۔
انتخابات دی ڈیموکریٹس ، ڈیمو کریٹ، گرین پینل اور آزاد امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا۔ پریس کلب کے انتخابات میں 1369رجسٹرڈ ممبران ووٹرز میں سے 1011ممبران نے اپنے حق رائے دہی استعمال کیا۔