سینٹرل ریجن میں شدید دھند کے باعث متعدد موٹرویز بند، موٹروے پولیس کا الرٹ جاری

لاہور:
ترجمان موٹروے پولیس سینٹرل ریجن کے مطابق شدید دھند کے باعث مختلف موٹرویز پر حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے، جس کے پیشِ نظر عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے متعدد موٹرویز کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔
ترجمان کے مطابق موٹروے ایم۔2 لاہور سے کوٹ مومن تک، موٹروے ایم۔3 فیض پور سے درخانہ تک، موٹروے ایم۔4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک اور موٹروے ایم۔5 ملتان سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند ہیں۔
اس کے علاوہ لاہور سیالکوٹ موٹروے ایم۔11 بھی شدید دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔
موٹروے پولیس سنٹرل ریجن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹرویز کی بندش کا مقصد کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچاؤ اور عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ دھند کے دوران لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔
ترجمان نے روڈ یوزرز کو ہدایت کی ہے کہ لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں، تیز رفتاری سے گریز کریں اور آگے چلنے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔
ڈرائیور حضرات کو فوگ لائٹس کے لازمی استعمال اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی بھی تاکید کی گئی ہے۔
موٹروے پولیس کے مطابق دھند میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک سفر نسبتاً محفوظ ہوتا ہے، لہٰذا شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔
مزید رہنمائی اور مدد کے لیے موٹروے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔