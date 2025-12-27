سینٹرل ریجن میں شدید دھند کے باعث متعدد موٹرویز بند، موٹروے پولیس کا الرٹ جاری

بندش کا مقصد کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچاؤ اور عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے، موٹر وے پولیس

ویب ڈیسک December 27, 2025
لاہور:

ترجمان موٹروے پولیس سینٹرل ریجن کے مطابق شدید دھند کے باعث مختلف موٹرویز پر حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے، جس کے پیشِ نظر عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے متعدد موٹرویز کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔

ترجمان کے مطابق موٹروے ایم۔2 لاہور سے کوٹ مومن تک، موٹروے ایم۔3 فیض پور سے درخانہ تک، موٹروے ایم۔4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک اور موٹروے ایم۔5 ملتان سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند ہیں۔

اس کے علاوہ لاہور سیالکوٹ موٹروے ایم۔11 بھی شدید دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔

موٹروے پولیس سنٹرل ریجن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹرویز کی بندش کا مقصد کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچاؤ اور عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔

انہوں نے خبردار کیا کہ دھند کے دوران لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔

Express News

پنجاب میں شدید دھند کے ڈیرے، موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند

Express News

شدید دھند اور حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند

ترجمان نے روڈ یوزرز کو ہدایت کی ہے کہ لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں، تیز رفتاری سے گریز کریں اور آگے چلنے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔

ڈرائیور حضرات کو فوگ لائٹس کے لازمی استعمال اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی بھی تاکید کی گئی ہے۔

موٹروے پولیس کے مطابق دھند میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک سفر نسبتاً محفوظ ہوتا ہے، لہٰذا شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔

مزید رہنمائی اور مدد کے لیے موٹروے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
