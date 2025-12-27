لندن، بھارتی ہندو مظاہرین اور خالصتانی سکھ آمنے سامنے، خالصتان کے پرچم لہرا دیے گئے

بنگلہ دیش کے سفارتخانے کے باہر ہندوؤں کو مظاہرہ سکھوں نے ناکام بنا دیا

ویب ڈیسک December 27, 2025
facebook whatsup
لندن:

لندن میں واقع بنگلہ دیشی سفارتخانے کے سامنے اس وقت شدید کشیدگی پیدا ہو گئی جب بھارتی ہندو مظاہرین اور خالصتان کے حامی سکھ آمنے سامنے آ گئے۔

صورتحال اس قدر بگڑی کہ دونوں گروپوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں، جس پر برطانوی پولیس کو فوری مداخلت کرنا پڑی۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی ہندو مظاہرین بنگلہ دیش میں ایک ہندو شہری کے قتل کے خلاف احتجاج کے لیے سفارتخانے کے سامنے جمع ہوئے تھے۔

تاہم مظاہرہ اس وقت ناکام ہو گیا جب خالصتانی سکھ بنگلہ دیش کی حمایت میں خالصتان کے پرچم لہراتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔

مزید پڑھیں

Express News

مساجد کو مندر بنانے والے مودی کے منہ پر طمانچہ؛ سکھ خاتون نے مسجد کیلیے زمین دیدی

عینی شاہدین کے مطابق خالصتانی سکھوں اور بھارتی ہندو مظاہرین کے درمیان شدید نعرے بازی اور ہاتھا پائی ہوئی جس کے بعد برطانوی پولیس نے دونوں گروپوں کو الگ کر کے صورتحال کو قابو میں لیا۔

پولیس نے بنگلہ دیشی سفارتخانے کے گرد حفاظتی حصار قائم کر دیا تاکہ مزید کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔

اس دوران خالصتانی سکھوں نے سفارتخانے کے سامنے کھڑے ہو کر بھارتی وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔

مظاہرین کی جانب سے ہادی کو کس نے قتل کیا؟ مودی، مودی، بھارت اور شہید نجار کو کس نے قتل کیا مودی، مودی، بھارت جیسے نعرے لگائے گئے جس سے فضا مکمل طور پر مودی مخالف رنگ اختیار کر گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

 Dec 28, 2025 12:59 AM |
40 کروڑ کی پیشکش کیوں ٹھکرادی تھی؛ سنیل شیٹی کی پہلی بار لب کشائی

40 کروڑ کی پیشکش کیوں ٹھکرادی تھی؛ سنیل شیٹی کی پہلی بار لب کشائی

Dec 28, 2025 12:44 AM |
عاصم اظہر نے نغمہ ’میری زندگی ہے تو‘ کس کے نام کیا؟ ویڈیو وائرل، مداح خوش

عاصم اظہر نے نغمہ ’میری زندگی ہے تو‘ کس کے نام کیا؟ ویڈیو وائرل، مداح خوش

 Dec 28, 2025 12:12 AM |

متعلقہ

Express News

تھائی لینڈ اور کمبوڈیا فوری جنگ بندی پر متفق، ہفتوں سے جاری خونریز جھڑپیں بند

Express News

اسرائیلی فوجی نے سڑک کنارے نماز پڑھنے والے فلسطینی پر گاڑی چڑھا دی؛ ویڈیو وائرل

Express News

جرمنی نے سنگین جرائم میں ملوث ایک اور افغان تارک وطن کو ملک بدر کردیا

Express News

صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ فوراً واپس لے؛ صومالیہ کا اسرائیل سے شدید احتجاج

Express News

ملائیشیا؛ کرپشن الزامات پر آرمی چیف کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا؛ تحقیقات شروع

Express News

بھارت؛ انتہاپسند ہندوؤں نے ڈنڈے اور لاٹھیاں مار مار کر مسلم مزدور کو قتل کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو