امریکا کی شمال مشرقی ریاستیں برف میں منجمد، ہزاروں پروازیں منسوخ، ہنگامی حالت نافذ

نیویارک:
امریکا کی شمال مشرقی ریاستیں شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں آ گئی ہیں، جس کے باعث نظامِ زندگی بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔
نیویارک، نیوجرسی اور کنیکٹی کٹ میں سڑکیں برف کی موٹی تہہ سے ڈھک گئیں جبکہ سرد ہواؤں اور برفباری نے حدِ نگاہ کو انتہائی کم کر دیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق نیویارک سٹی کے مشہور سینٹرل پارک میں 4.3 انچ برف ریکارڈ کی گئی، جو جنوری 2022 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔
شدید موسم کے باعث فضائی آپریشن بھی متاثر ہوا اور مختلف ایئرپورٹس پر 2100 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔
برفانی طوفان کی شدت کے پیش نظر نیوجرسی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ نیشنل ویدر سروس نے نیویارک اسٹیٹ اور کنیکٹی کٹ میں برفانی اور موسمِ سرما کے طوفان کی باقاعدہ وارننگ جاری کر دی ہے۔
صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے نیویارک کے گورنر نے بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔
حکام نے نیویارک، نیوجرسی اور کنیکٹی کٹ کے شہریوں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، تاکہ کسی بھی ناخوشگوار حادثے سے بچا جا سکے۔
ریسکیو اور میونسپل ادارے سڑکوں کی صفائی اور ہنگامی اقدامات میں مصروف ہیں، تاہم موسمی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ گھنٹوں میں مزید برفباری صورتحال کو مزید مشکل بنا سکتی ہے۔