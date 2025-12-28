معہد الخلیل الاسلامی میں تکمیل قرآن و بخاری کی تقریب،447 طلبہ و طالبات کی دستاربندی و ردا پوشی

مولانا الیاس مدنی کے زیر صدارت تقریب سے مفتی عبد الرؤف غزنوی، مولانا سعید یوسف و دیگر علماء کرام کا خطاب

ویب ڈیسک December 28, 2025
facebook whatsup

ملک کی ممتاز دینی درسگاہ معہد الخلیل الاسلامی کراچی میں تکمیل قرآن و بخاری کی شاندار تقریب منعقد ہوئی جس میں 447 طلبہ و طالبات کی دستاربندی و ردا پوشی کی گئی۔

معہد کے مہتمم مولانا محمد الیاس مدنی کے زیر صدارت تقریب سےمفتی عبد الرؤف غزنوی، مولانا سعید یوسف و دیگر علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم کے ساتھ آزمائشیں لازم ہیں، باطل کی سازشیں ناکام ہوں گی اور اللہ کا نور غالب رہے گا۔

علماء کرام نے طلبہ و فضلائے مدارس کو قرآن و حدیث کی عظیم ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے امام بخاریؒ کی محنت، اخلاص اور آزمائشوں سے بھرپور زندگی کو مشعلِ راہ قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ علم کو خاص خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے اپنے معاملات اللہ اور بندوں کے ساتھ درست رکھنا، دعا، اخلاص، اتباعِ سنت اور علم پر عمل کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔

تقریب میں علماء و طلبہ و طالبات کے علاوہ زندگی کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے حضرات و خواتین نے شرکت کی۔ مرکزی تقریب نماز مغرب کے بعد شروع ہوئی جبکہ اس سے قبل صبح دس بجے تکمیل قرآن کی تقریب منعقد ہوئی جس می حفاظ کرام کی دستاربندی کی گئی۔ جامعہ بیت السلام کے مہتمم مولانا عبد الستا، جامعہ اشرف المدارس کے مہتمم مولانا حکیم مظہر اورمدرسہ تعلیم القرآن کے مہتمم مولانا قاری ضیاء الحق نے تقریب سے خصوصی خطاب کیا۔

بخاری شریف کی اختتامی حدیث کا درس دیتے ہوئے شیخ الحدیث جامعہ بنوری ٹاؤن مفتی عبد الرؤف غزنوی نے فرمایا کہ امام بخاریؒ کی زندگی ابتلا و آزمائش سے عبارت ہے، تاہم اس محنت و مشقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیش بہا انعام عطا فرمایا۔ اس کی ایک واضح صورت یہ ہے کہ آج حدیث کی سیکڑوں کتب میں بخاری شریف کو مرکزیت حاصل ہے اور صحیح بخاری کو اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب کا درجہ ملا ہے۔ فضلائے کرام کے لیے امام بخاریؒ کی زندگی ایک مشعلِ راہ ہے۔

وفاق المدارس کے نائب صدر و جے یو آئی رہنما مولانا سعید یوسف نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو مختلف میدانوں کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور آپ کو قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے چنا گیا ہے۔ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے ساتھ درست کیجیے، دعا کو اپنا ہتھیار بنائیے۔ مدارس سے وابستگی آپ پر رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آپ کے اکابر نہ صرف مدارس کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں بلکہ ایوانوں میں بھی باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔

دارالعلوم کراچی کے استاذ حدیث مولانا عزیز الرحمن نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، جو بغیر کسی کد وکاوش کے عطا کی گئی ہے، لہٰذا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ معاملات اور معاشرت بھی اس کا حصہ ہیں۔ اسلام کے تمام شعبہ جات کا منبع قرآنِ کریم ہے، جس کی خدمت کے لیے طلبہ کرام مدارس میں کئی سال صرف کرتے ہیں۔

جامعہ فاروقیہ کے مہتمم مولانا عبید اللہ خالد نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ کا انتخاب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے ہوا ہے۔ اس انتخاب پر فخر کیجیے، احساسِ کمتری میں ہرگز مبتلا نہ ہوں بلکہ اپنے مرتبے کو پہچانیں۔ امت کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ان پر پورا اترنے کا عزم کیجیے۔علم بعض اوقات فتنہ بن جاتا ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کریں اور اتباعِ سنت کو لازم پکڑیں۔

مدینہ منورہ سے آئے ہوئے عالم دین اور مولانا محمد عاشق الہیؒ کے صاحبزاے مولانا عبد اللہ البرنی نے کہا کہ اخلاص کو حرزِجاں بنائیے، اپنے علم پرعمل کا اہتمام کیجیے، اعتدال کو اپنی پہچان بنائیں اور تجدیدِ نیت کرتے رہا کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

 Dec 28, 2025 12:59 AM |
40 کروڑ کی پیشکش کیوں ٹھکرادی تھی؛ سنیل شیٹی کی پہلی بار لب کشائی

40 کروڑ کی پیشکش کیوں ٹھکرادی تھی؛ سنیل شیٹی کی پہلی بار لب کشائی

Dec 28, 2025 12:44 AM |
عاصم اظہر نے نغمہ ’میری زندگی ہے تو‘ کس کے نام کیا؟ ویڈیو وائرل، مداح خوش

عاصم اظہر نے نغمہ ’میری زندگی ہے تو‘ کس کے نام کیا؟ ویڈیو وائرل، مداح خوش

 Dec 28, 2025 12:12 AM |

متعلقہ

Express News

پراپرٹی ایکٹ فیصلے پر پنجاب حکومت نے چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کیخلاف پروپیگنڈا کیا، پاکستان بار کونسل

Express News

6 کروڑ 20 لاکھ مالیت کے 800 سے زائد قیمتی موبائل فون بلوچستان سے کراچی اسمگل کرنے کے دوران پکڑے گئے

Express News

جدہ ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی 2 ایئرہوسٹس کے درمیان ہاتھا پائی

Express News

حکومت نے یوٹیوبر عادل راجہ پر پابندی عائد کردی، نام فورتھ شیڈول میں شامل

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے لاہور سے اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کردیا، عوام کیطرف سے بھرپور استقبال

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے لاہور سے اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کردیا، عوام کیطرف سے بھرپور استقبال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو