پاکستان اور برازیل کے درمیان لائیوسٹاک کی صنعت میں تعاون پر اتفاق

برازیل کے ساتھ شراکت داری سے گوشت اور ڈیری مصنوعات کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوگا

ویب ڈیسک December 28, 2025
facebook whatsup

ڈیری اور لائیو اسٹاک شعبہ میں سرمایہ کاری نئی جہت میں داخل ہوگئی ہے جس کے تحت برازیل کے ساتھ تزویراتی شراکت داری میں تاریخ ساز پیش رفت سامنے آئی ہے۔

ایس آئی ایف سی کی جامع سفارتی و معاشی حکمتِ عملی کے ثمرات سے پاکستان عالمی اسٹریٹجک شراکت داروں میں شامل ہوگیا ہے۔

وفاقی وزیرِ قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین اور برازیلی سفیر کی اعلیٰ سطحی ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ تعاون پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور برازیل نے لائیوسٹاک، ڈیری اور گوشت کی صنعت میں شراکت داری کو نئی وسعت دینے اور تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا۔

گوشت پروسیسنگ، فیڈ لاٹ فَیٹننگ اور ٹریس ایبلٹی سسٹم کی بہتری کیلئے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام پر غور کیا گیا۔ ڈیری شعبہ کی جدید کاری کیلئے برازیلی اعلیٰ جینیٹکس اور جدید ٹیکنالوجی پاکستان میں متعارف کرانے پر باہمی اتفاق ہوا۔

ماہرین کے تبادلے، تربیتی پروگرامز اور پاکستانی پروفیشنلز کی برازیل میں اعلیٰ سطحی ٹریننگ پر باہمی اتفاق رائے ہوا۔ لائیوسٹاک و ڈیری اصلاحات نہ صرف غذائی تحفظ کو مستحکم کریں گی بلکہ روزگار کے نئے امکانات اور پاکستان کی برآمدات کو بھی نئی قوت بخشیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

 Dec 28, 2025 11:55 AM |
مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Dec 28, 2025 11:02 AM |
سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

 Dec 28, 2025 12:59 AM |

متعلقہ

Express News

پراپرٹی ایکٹ فیصلے پر پنجاب حکومت نے چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کیخلاف پروپیگنڈا کیا، پاکستان بار کونسل

Express News

6 کروڑ 20 لاکھ مالیت کے 800 سے زائد قیمتی موبائل فون بلوچستان سے کراچی اسمگل کرنے کے دوران پکڑے گئے

Express News

جدہ ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی 2 ایئرہوسٹس کے درمیان ہاتھا پائی

Express News

حکومت نے یوٹیوبر عادل راجہ پر پابندی عائد کردی، نام فورتھ شیڈول میں شامل

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے لاہور سے اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کردیا، عوام کیطرف سے بھرپور استقبال

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے لاہور سے اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کردیا، عوام کیطرف سے بھرپور استقبال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو