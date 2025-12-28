مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

انسٹاگرام Q&A سیشن میں اداکارہ کے دو ٹوک جواب سے قیاس آرائیوں کا خاتمہ ہوگیا

ویب ڈیسک December 28, 2025
facebook whatsup

پاکستانی اداکارہ مہربانو نے بالآخر اپنی ازدواجی زندگی سے جڑی افواہوں پر لب کشائی کردی۔

واضح رہے کہ مہربانو کی شادی 2022 میں شاہ رخ کاظم علی سے ہوئی تھی۔ وہ ایک باصلاحیت اداکارہ کے طور پر جانی جاتی ہیں جنہوں نے ڈراموں اور فلموں میں اپنے جاندار کرداروں سے منفرد پہچان بنائی۔

حال ہی میں انسٹاگرام پر سوال و جواب (Q&A) سیشن کے دوران ایک مداح نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ جس پر مہربانو نے مختصر مگر صاف جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں۔

ان کے اس واضح جواب نے سوشل میڈیا پر کئی ماہ سے گردش کرنے والی قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا، جو مداحوں اور مختلف حلقوں میں زیرِ بحث تھیں۔

یاد رہے کہ ستمبر 2025 میں مہربانو کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ان کے شوہر شاہ رخ کاظم علی کے ساتھ موجود تمام تصاویر اچانک ہٹا دی گئی تھیں، حتیٰ کہ شادی سے متعلق کوئی تصویر بھی پروفائل پر نظر نہیں آ رہی تھی جس کے باعث مداحوں میں تشویش پھیل گئی تھی۔

عام طور پر سوشل میڈیا پر متحرک اور کھل کر اظہار کرنے والی مہربانو کی اس معاملے پر خاموشی نے طلاق یا علیحدگی سے متعلق افواہوں کو مزید ہوا دے دی تھی، تاہم اب ان کے حالیہ بیان نے صورتحال واضح کردی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

 Dec 28, 2025 11:55 AM |
مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Dec 28, 2025 11:02 AM |
سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

 Dec 28, 2025 12:59 AM |

متعلقہ

Express News

دھرندھر کی شاندار کامیابی؛ اکشے کھنہ ایک بڑے قانونی تنازع میں پھنس گئے

Express News

سالِ نو پر دوسری شادی، مگر کس سے؟ سجل علی کا بیان سامنے آگیا

Express News

برازیل سے تعلق رکھنے والی پہلی مس یونیورس انتقال کرگئیں

Express News

60 ویں سالگرہ پر سلمان خان کا مداحوں کو تحفہ، ’بیٹل آف گلوان‘ کا ٹیزر جاری

Express News

سلمان خان 60 سال کے ہوگئے، فیملی اور مداحوں کے ساتھ کیک کاٹا

Express News

راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مہندی کی تصاویر وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو