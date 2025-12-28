ترکیے میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈیڑھ لاکھ سے زائد گرفتار

ترک مائیگریشن اتھارٹی کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں افغان شہریوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی

ویب ڈیسک December 28, 2025
ترکیے میں رواں سال کے دوران غیر قانونی تارکینِ وطن کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں، جن کے نتیجے میں ایک لاکھ 52 ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔

ترک مائیگریشن اتھارٹی کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں افغان شہریوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی۔

جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال حراست میں لیے گئے افراد میں 42 ہزار سے زائد افغان شہری شامل ہیں، جو غیر قانونی طور پر ترکیے میں مقیم تھے۔

افغان شہریوں کے بعد شامی شہریوں کی گرفتاریوں کی تعداد زیادہ رہی، جبکہ ازبکستان، ترکمانستان اور ایران سے تعلق رکھنے والے افراد بھی بڑی تعداد میں گرفتار کیے گئے۔

اتھارٹی کے مطابق اگرچہ رواں سال بھی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے، تاہم مجموعی گرفتاریوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں کمی دیکھی گئی ہے۔ سال 2024 کے دوران ترکیے بھر میں 2 لاکھ 25 ہزار سے زائد غیر قانونی مہاجرین کو حراست میں لیا گیا تھا۔

ترک حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں غیر قانونی ہجرت کی روک تھام اور بارڈر سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گی۔
