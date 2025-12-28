آن لائن واردات کرنے والے گروہوں کے خلاف سی سی ڈی کو نئی ذمہ داری دینے کا فیصلہ 

معصوم شہری آن لائن وارداتوں کے زریعے زندگی بھر کی کمائی سے محروم ہو جاتے ہیں

آن لائن واردات کرنے والے منظم گروہوں کے خلاف سی سی ڈی کونئی ذمہ داری دیے جانے کا فیصلہ 

تفصیلات کے مطابق آن لائن اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے لوگوں کو لوٹنے والوں  کے خلاف کاروائی کا اختیار سی سی ڈی کو تفویض کیا جا رہا ہے۔ 

حکومت پنجاب سی سی ڈی کو آن لائن اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے عوام کو لوٹنے والے منظم گروہوں کےخلاف کاروائی کا ٹاسک سونپ رہی ہے ۔ فیصلہ آن لائن اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے معصوم شہریوں کو لوٹنے کی وارداتوں میں بے تحاشہ اضافہ کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔

معصوم شہری آن لائن وارداتوں کے ذریعے زندگی بھر کی کمائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تنخواہ دار اور کاروباری طبقہ ان ملزمان کا آسانی سے نشانہ بن رہے ہیں۔

یہ ملزمان بےنظیر انکم سپورٹ حاصل کرنے والوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں ۔ یہ لوگ شارٹ ٹرم اغوا برائے تاوان کی کاروائیاں بھی کرتے ہیں مگر انکے خلاف مقدمات کا اندراج بھی نہیں ہوتا۔ 

سی سی ڈی عوام کی جمع پونجی لوٹنے والے ان ملزمان کے خلاف بھرپور ایکشن کرے گی۔ آن لائن وارداتوں کے ذریعے ان ملزمان نے اربوں روپے کے اثاثے بھی بنا رکھے ہیں۔

آن لائن فراڈ کرنے والے  منظم جرائم پیشہ افراد کی جائیدادوں کی قرقی کے لیے بھی قانونی کاروائی کی جائے گی۔ حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ منشیات فروشوں کے خلاف سی سی ڈی کے حالیہ تاریخی آپریشن کی کامیابی کے بعد کیا ہے۔
