پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈویلپمنٹ کمپنی میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف

ٹھیکیداروں کی جانب سے 21 ملین روپے کا نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا

ویب ڈیسک December 28, 2025
facebook whatsup

پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈویلپمنٹ کمپنی میں من پسند ٹھیکیداروں کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ 

آڈٹ رپورٹ 2022.23 میں پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈویلپمنٹ کمپنی  فیصل آباد میں ٹھیکیداروں کی جانب سے 21 ملین روپے کا نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا۔

ٹھیکیدار پارکنگ اور جانوروں پر ٹیکس کے ٹھیکہ کی مکمل ادائیگی کے بغیر ہی غائب ہو گئے۔ 58 ملین روپے کے ٹھیکہ حاصل کرنے کے  بعد 12 ملین روپے ادا کرکے فرار ہو گئے۔

کمپنی کو دوبارہ ٹھیکہ 14 ملین روپے میں دینا پڑا۔ دوبارہ ٹھیکہ دینے سے کمپنی کو 21 ملین روپے کا نقصان ہوا۔

کمپنی نے  ٹھیکیداروں کی عدم ادائیگی پر ان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہ کی۔ کمپنی نے رقم کی وصولی کے لئے کسی قسم کے اقدامات نہ کئے۔ کمپنی نے ٹھیکیداروں کو بلیک لسٹ بھی نہیں کیا
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

 Dec 28, 2025 12:25 PM |
ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

 Dec 28, 2025 11:55 AM |
مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Dec 28, 2025 11:02 AM |

متعلقہ

Express News

پراپرٹی ایکٹ فیصلے پر پنجاب حکومت نے چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کیخلاف پروپیگنڈا کیا، پاکستان بار کونسل

Express News

6 کروڑ 20 لاکھ مالیت کے 800 سے زائد قیمتی موبائل فون بلوچستان سے کراچی اسمگل کرنے کے دوران پکڑے گئے

Express News

جدہ ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی 2 ایئرہوسٹس کے درمیان ہاتھا پائی

Express News

حکومت نے یوٹیوبر عادل راجہ پر پابندی عائد کردی، نام فورتھ شیڈول میں شامل

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے لاہور سے اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کردیا، عوام کیطرف سے بھرپور استقبال

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے لاہور سے اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کردیا، عوام کیطرف سے بھرپور استقبال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو