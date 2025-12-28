وقت ضائع کرنا بند کریں، مگر کیسے؟

جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے تو توجہ بٹنے کے امکانات کم ہونگے

ویب ڈیسک December 28, 2025
facebook whatsup

خود کو وقت ضائع کرنے سے بچانے کے لیے چند سادہ مگر مؤثر طریقے ہیں جنہیں اگر آپ اپنا لیں تو آپ اپنے ہر منٹ اور گھنٹے کو کارآمد بنا سکتے ہیں۔

1) واضح مقصد بنائیں: جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے تو توجہ بٹنے کے امکانات کم ہونگے۔ روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 اہم کام طے کرنے کی عادت بنائیں۔

2) وقت کی منصوبہ بندی کریں: دن کو حصوں میں تقسیم کریں (مثلاً کام، آرام، کھیل، مطالعہ وغیرہ)۔ یا پورے دن کا ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس پر عمل کریں اور مشکل کام پہلے کریں۔

3) موبائل اور سوشل میڈیا کو قابو میں رکھیں: غیر ضروری نوٹیفکیشن بند کریں۔ مخصوص وقت پر ہی سوشل میڈیا استعمال کریں اور کام کے وقت فون کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔

4) کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں: بڑے یا وقت طلب کاموں سے بیزاری یا سستی آتی ہے، اس لیے انہیں چھوٹے مرحلوں میں کریں۔

5) “ابھی نہیں” کہنا سیکھیں: ہر چیز فوراً ہوجائے، یہ ضروری نہیں۔ غیر ضروری کاموں کو بعد کے لیے چھوڑ دینے کی عادت اپنائیں اور ضروری کاموں کو جلد سے جلد انجام دیں۔

6) خود احتسابی: دن کے آخر میں خود سے پوچھیں کہ آج میں نے کیا اچھا کیا؟، کہاں وقت زیادہ ضائع ہوا؟، کل کیا بہتر کر سکتا ہوں؟۔

7) آرام اور صحت کا خیال رکھیں: سب سے بڑھ کر مناسب نیند، ہلکی ورزش اور وقفہ لیں کیونکہ یہ ذہن کو تازہ رکھتا ہے، جس سے وقت کا ضیاع کم ہوتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

 Dec 28, 2025 12:25 PM |
ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

 Dec 28, 2025 11:55 AM |
مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Dec 28, 2025 11:02 AM |

متعلقہ

Express News

وقت ضائع کرنا بند کریں، مگر کیسے؟

Express News

سردیوں میں ہڈیوں کے جوڑ تیزی سے کمزور کیوں ہوجاتے ہیں؟ احتیاطی تدابیر جانیے

Express News

وزن کم کرنے والے انجیکشنز کا بڑھتا استعمال: ماہرین نے خبردار کردیا

Express News

گھر کو تادیر صاف اور خوشبودار رکھنے کے آسان اور سستے طریقے

Express News

جدید ٹیکنالوجی کے ہمارے طرزِ زندگی پر مثبت اور منفی اثرات

Express News

شادی شدہ زندگی میں خوشی اور ہم آہنگی کے 7 ضروری اصول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو