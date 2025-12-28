شارجہ میں پاکستانی نوجوان نے یوتھ کیمل ریس جیت لی

احسن یاسین نے 2 کلومیٹر کا فاصلہ محض 3 منٹ 47 سیکنڈ میں طے کیا

ویب ڈیسک December 28, 2025
facebook whatsup

شارجہ میں پاکستانی نوجوان احسن یاسین نے 54 ویں شیخ محمد بن زاید کیمل ریسنگ فیسٹیول میں یوتھ کیمل ریس جیت لی۔

18 سالہ احسن یاسین نے 2 کلومیٹر کی ریس مکمل کر کے گولڈن کیمل ٹرافی اپنے نام کی اور 50 ہزار درہم (تقریباً 38 لاکھ روپے) انعام کے طور پر حاصل کیے۔

انہوں نے ریس کو محض 3 منٹ 47 سیکنڈ میں طے کیا۔ ابتدا میں وہ چھٹی پوزیشن پر تھے، لیکن اپنی مہارت اور تیزرفتاری سے تمام حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔

واضح رہے کہ احسن یاسین نہ صرف ایک کامیاب اونٹ سوار ہیں بلکہ انجینئرنگ کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ہیرٹیج سینٹر دبئی میں تربیت لے رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

 Dec 28, 2025 12:25 PM |
ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

 Dec 28, 2025 11:55 AM |
مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Dec 28, 2025 11:02 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت کیجانب سے کھلنے اور بھارتی جھنڈا لہرانے پر پاکستانی کبڈی کھلاڑی پر پابندی عائد

Express News

شاہین آفریدی ایک بار پھر گھٹنے کی انجری کا شکار

Express News

شعیب اختر نے اپنی صحت سے متعلق زیر گردش خبروں پر خاموشی توڑ دی

Express News

پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں سے متعلق بڑی پیشرفت

Express News

بنگلادیش پریمیئر لیگ کے دوران انتہائی افسوسناک واقعہ

Express News

ایشیز: کئی ملین ڈالرز کے مالی نقصان نے کرکٹ آسٹریلیا کے سی ای او کی نیندیں اڑا دیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو