شوگر ملوں کی مانیٹرنگ ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے والے چھ اہلکاروں معطل

 غفلت برتنے پر ان اہلکاروں کوفوری  طورمعطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے

ویب ڈیسک December 28, 2025
ایف بی آر نے شوگر ملوں کی مانیٹرنگ ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے والے  چھ اہلکاروں کو معطل کردیا۔

مذکورہ اہلکاروں کو شوگر کی پیداوار کی مؤثر، شفاف اور بلا تعطل نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ ان کی غیر حاضری کا انکشاف ایل ٹی او لاہور کی جانب سے کی جانے والی معمول کی مانیٹرنگ کے دوران ہوا۔

ایل ٹی او لاہور نے  غفلت و لاپروائی کی سنگینی کے پیش نظر متعلقہ افسران کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کرنے کی سفارش کی ہے۔

 غفلت برتنے پر ان اہلکاروں کوفوری  طورمعطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایف بی آر اپنی  تمام فیلڈ فارمیشنز میں نظم و ضبط، دیانتداری اور پیشہ ورانہ معیار کو برقرار رکھنے کے لئے پر عزم  ہے۔

ایف بی آر کے مطابق فرائض میں غفلت، بدانتظامی یا تفویض کردہ ذمہ داریوں کی عدم تعمیل پر قانون کے تحت سختی سے نمٹا جائے گا۔
