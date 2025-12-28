سابق کپتان نے شاداب خان کی ٹی20 اسکواڈ میں واپسی پر سوال اٹھا دیا

چند نوجوان کھلاڑی اسکواڈ میں جگہ بنانے سے محروم رہ گئے

ویب ڈیسک December 28, 2025
facebook whatsup
کراچی:

سری لنکا کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے تجربہ کار بولنگ آل راؤنڈر شاداب خان کو تو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا تاہم چند نوجوان کھلاڑی جگہ بنانے سے محروم رہ گئے۔

شاداب خان کو کندھے کی سرجری کے بعد ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ لیگ اسپنر اس وقت بیگ بیش لیگ میں بھی اپنی صلاحیتوں کو جوہر دکھا رہے ہیں۔

آل راؤنڈر کے علاوہ، وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع کو بھی پہلی بار ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ سلمان علی آغا پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے۔

شاداب خان کی ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں واپسی پر سابق کپتان راشد لطیف نے سوال اٹھا دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’’ایکس‘‘ پر انہوں نے اپنی پوسٹ پر سوال اٹھایا کہ ’’سری لنکا کے ساتھ سیریز کے لیے پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں شاداب خان تو شامل کر لیا گیا لیکن ڈومسٹک میں بہترین کارکردگی دکھانے والے سفیان مقیم اور معاذ صداقت کو نظر انداز کر دیا گیا۔‘‘

مزید پڑھیں

Express News

سری لنکا کیساتھ ٹی20 سیریز کیلیے اسکواڈ کا اعلان، اہم کھلاڑی کی واپسی

Express News

دورہ سری لنکا کیلیے قومی ٹیم کا اعلان جلد متوقع، اہم کھلاڑی کی واپسی یقینی

Express News

پاکستان ٹیم کے دورہ سری لنکا کے شیڈول کا اعلان

شاداب خان کی ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں واپسی پر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹریند بنا رہا، ان کی شمولیت کے حوالے سے سابق کپتان نے سوال بھی اٹھایا۔

واضح رہے کہ تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز 7 جنوری، 9 اور 11 جنوری کو کھیلے جائیں گے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

 Dec 28, 2025 12:25 PM |
ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

 Dec 28, 2025 11:55 AM |
مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Dec 28, 2025 11:02 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت کیجانب سے کھلنے اور بھارتی جھنڈا لہرانے پر پاکستانی کبڈی کھلاڑی پر پابندی عائد

Express News

شاہین آفریدی ایک بار پھر گھٹنے کی انجری کا شکار

Express News

شعیب اختر نے اپنی صحت سے متعلق زیر گردش خبروں پر خاموشی توڑ دی

Express News

پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں سے متعلق بڑی پیشرفت

Express News

بنگلادیش پریمیئر لیگ کے دوران انتہائی افسوسناک واقعہ

Express News

ایشیز: کئی ملین ڈالرز کے مالی نقصان نے کرکٹ آسٹریلیا کے سی ای او کی نیندیں اڑا دیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو