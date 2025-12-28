حکومت ترقی کے دعوے کررہی ہے مگر عام آدی معاشی صورتحال سے خوش نہیں،بلاول بھٹو

عام آدمی تعلیم اور علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر پا رہا، نجکاری کے حوالے سے ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے

کراچی:

چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے ترقی کے دعوے ہو رہے ہیں مگر عام آدی ترقی اور معاشی صورتحال سے خوش نہیں ہے۔

لاڑکانہ چلڈرن اسپتال میں آئی سی یو کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں ںے کہا کہ کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں صحت کی اہم سہولیات فراہم کی ہیں کسی اور صوبے میں ایسی سہولیات نہیں ہیں، انتہائی حساس نگہداشت عالمی سطح کی ایک مہنگی سہولت ہے جو کہ لاڑکانہ میں شروع کر رہے ہی، چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر سندھ بھر میں بچوں کے صحت کی سہولیات دے رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بچوں کی سب سے کم شرح اموات اب صوبہ سندھ میں ہیں، ہمیں یہی سہولیات لوگوں تک پہنچانی ہیں، پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے عام آدمی کا تنخواہ پر گزارا نہیں ہے، پیپلز پارٹی معاشی بوجھ کم کرنے والی پالیسیز لانا چاہ رہی ہے، شہید بے نظیر بھٹو کے منشور پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے ترقی کے دعوے ہو رہے ہیں مگر عام آدی ترقی اور معاشی صورتحال سے خوش نہیں ہے، عام آدمی تعلیم اور علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر پا رہا، نجکاری کے حوالے سے ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ ہے، سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی، چائلڈ لائف فاؤنڈیشن سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے منصوبے ہیں، ایکانومسٹ میگزین نے سندھ حکومت کی پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کو چھٹے نمبر کا درجہ دیا۔

بلاول کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے برسی پر وفد بھیجا تاہم اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہئیں یہ عوام کے مفاد میں ہیں۔
