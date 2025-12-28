پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر مقبولیت کے دعوے فریب ہیں، بیرسٹر عقیل ملک

سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی مقبولیت کا پردہ چاک ہوچکا، بھارتی پروپیگنڈااکاؤنٹس ان کی پیروی کرتے ہیں

ویب ڈیسک December 28, 2025
وزیرمملکت قانون انصاف بیرسٹرعقیل ملک نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیاپر مقبولیت کے دعوے فریب ہیں ۔یہ سیاسی میدان کی ناکامیاں چھپانے کیلئے سوشل میڈیاکاسہارالیتے ہیں۔

وزیرمملکت بیرسٹرعقیل ملک نے گفتگو کر تے ہوئے کہاکہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرکے مقبولیت کا ڈرامہ کیا جاتاہے۔

ان کے سوشل میڈیاپرکوئی حقیقی فالورزنہیں ہیں۔ انہوں نے کہاکہ پی ٹی آئی سوشل میڈیااکاؤنٹس پر سرگرمی محدود ہے۔انہوں نے سوشل میڈیاپرجھوٹے فالورزبنارکھے ہیں اور مصنوعی ریچ دکھائی جاتی ہے۔

انہوں نے کہاکہ سوشل میڈیاپرپی ٹی آئی کی مقبولیت کا پردہ چاک ہوچکاہے۔ بھارتی پروپیگنڈااکاؤنٹس پی ٹی آئی سوشل میڈیااکاؤنٹس کی پیروی کرتے ہیں۔

بیرسٹرعقیل ملک نے کہاکہ پی ٹی آئی کی سیاست منفی بیانیے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ان کی حقیقت عوام کے سامنے آشکار ہوچکی ہے۔
