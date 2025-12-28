وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف کی ہدایت پر سی ایم انسپکشن ٹیم کا ٹی ایچ کیو ہسپتال حسن ابدال کا دورہ

صوبائی معاون خصوصی شعیب مرزا نے اسپتال کےمختلف شعبوں کا معائنہ کیا، مریضوں و تیمار داروں سےسہولتوں کے بارےمیں گفتگو کی

ویب ڈیسک December 28, 2025
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف کے ویجی لینس ویژن کے مطابق سی ایم انسپکشن ٹیم نے اچانک ٹی ایچ کیو ہسپتال حسن ابدال کا دورہ کیا۔

صوبائی معاون خصوصی شعیب مرزا نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور مریضوں و تیمار داروں سے سہولتوں کے بارے میں گفتگو کی۔

انسپکشن ٹیم نے ماں کے کمسن بچے کو نیبولائز کرنے کے واقعے پر بھی نوٹس لیا۔ ٹیم نے ہسپتال کے بیسمنٹ میں میڈیسن وئیر ہاؤس، او پی ڈی، فارمیسی اور ایمرجنسی میں ضروری ادویات کی دستیابی اور مسلسل اعلانات کا جائزہ لیا۔

انسپکشن ٹیم نے ہسپتال کے احاطے میں پولیس فیسلیٹیشن کے افعال، لیبارٹری ٹیکنیشن سے بات چیت، سٹیچر اور ویل چیئر کی فراہمی، کارڈیک یونٹ، ایکسرے، الٹراساؤنڈ اور ای سی جی مشین کے آپریشن بھی چیک کیے۔ ٹیم نے ڈی ایم ایس، فیملی فزیشن، گائناکالوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز کی حاضری اور مریضوں کے ساتھ ان کے رویے کا بھی مشاہدہ کیا۔

سی ایم انسپکشن ٹیم نے ٹی ایچ کیو ہسپتال حسن ابدال کے معائنہ کے بعد خدمات اور سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔
