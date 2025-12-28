پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ کےحوالےسےدعوے تو بڑےتھے، دن کی روشنی میں اس کا پول کھل گیا، عظمیٰ بخاری

وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے اسٹریٹ موومنٹ کے دعوے تو بڑے تھے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ کل رات سے بنگلہ دیش کی تصاویر لگا کر خوشیاں منائی جا رہی تھیں، تاہم آج دن کی روشنی میں اس اسٹریٹ موومنٹ کا پول کھل گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ والوں کو نعروں کا جواب دینے والا بھی کوئی نہ ملا۔
عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے یورپ لاہور کی بہت سیر کر لی گئی ہے، اب خدا کے لیے واپس تشریف لے جائیں اور لاہور کو سکھ کا سانس لینے دیں، پروٹوکول میں لاہور کو خوب دیکھ لیا گیا۔
وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ واپس جا کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بھی داد رسی کریں اور ان کے مسائل بھی سنیں۔