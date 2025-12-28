اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیرخارجہ کا رابطہ، صومالیہ کے تحفظات اجاگر کرنے کیلئے تعاون کی درخواست

اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ اور دیگرفورمز پر صومالیہ کےلیے پاکستان کی مکمل حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی، ترجمان

ویب ڈیسک December 28, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آ باد:

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عبدی علی نے ٹیلیفونک رابطے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں صومالیہ کے تحفظات اجاگر کرنے کے لیے تعاون کی درخواست کی ہے۔

 ترجمان دفترخارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم اوروزیر خارجہ اسحاق ڈار نے گفتگو کے دوران صومالیہ کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مکمل اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسی تمام کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے جو صومالیہ کی خودمختاری کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوں۔

صومالیہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے صومالیہ کے ساتھ کھڑے ہونے اور مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔

عبدالسلام عبدی علی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں صومالیہ کے تحفظات اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کی بھی درخواست کی۔

ترجمان دفترخارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ اور دیگر کثیرالطرفہ فورمز پر صومالیہ کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔
