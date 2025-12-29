ایس آئی ایف سی کی موثر حکمتِ عملی سے پاکستان خوشحال مستقبل کی جانب گامزن

ایس آئی ایف سی کی تدبیری حکمتِ عملی سے پاکستان اقتصادی استحکام اور خوشحال مستقبل کی جانب گامزن ہے۔
پاکستان میں نجی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی متحرک سرگرمیاں معیشت کو مستحکم اور ترقی کو تیز رفتاری سے آگے بڑھا رہی ہیں۔ اینگرو اور اتصالات نے دیودار (جاز) میں 157 ارب روپے اور ٹیلی نار پاکستان میں 108 ارب روپے کے سرمایہ کاری حصص حاصل کر کے اقتصادی میدان کو مزید وسیع کر دیا ہے۔
میپل لیف نے پائیونیئر سیمنٹ میں 76 ارب اور شأت گروپ نے رفحان مائز میں 68.5 ارب روپے کی سرمایہ کاری کر کے صنعتی منظرنامے کو نئی جہت دی ہے۔ عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کے 75 فیصد حصص 135 ارب روپے میں حاصل کر کے ملکی فضائی سرمایہ کاری میں نئے دور کا آغاز کر دیا ہے۔
معدنی شعبے میں بھی تاریخی سنگِ میل، پانچ ممتاز سرمایہ کاروں کی 5 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری نے پاکستان کی صنعتی ترقی کی راہیں ہموار کر دیں۔ گوگل، بی واے ڈی، ارامکو، سام سنگ اور ایپل جیسے عالمی اداروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حجم میں نمایاں اضافہ کیا۔
چین کے ساتھ بی ٹو بی معاہدوں نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ 2026 میں پاکستان میں سرمایہ کاری میں 37 فیصد اضافہ کے ساتھ 16 سے زائد سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہوئے۔