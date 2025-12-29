گھریلو جھگڑے کا خونریز انجام، باپ نے اپنے دو بچوں سمیت 9 افراد کو چاقو سے قتل کردیا

میڈیا رپورٹس کے مطابق ملزم کا فون پر اپنی اہلیہ سے جھگڑا ہوا جس کے بعد وہ غصے میں آ گیا

December 29, 2025
جنوبی امریکی ملک سرینام میں چاقو سے کیے گئے ہولناک حملے میں 5 بچوں سمیت 9 افراد ہلاک جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔

یہ افسوسناک واقعہ دارالحکومت پاراماریبو سے تقریباً 25 کلومیٹر مشرق میں واقع ضلع کومے ویجنے میں پیش آیا۔

امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ملزم کا فون پر اپنی اہلیہ سے جھگڑا ہوا، جس کے بعد وہ غصے میں آ گیا اور چاقو سے اپنے بچوں پر حملہ کر دیا۔ شور سن کر پڑوسی بچوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھے، تاہم وہ بھی حملے کی زد میں آ گئے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں حملہ آور کے بچے اور وہ پڑوسی شامل ہیں جو مدد کے لیے پہنچے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ جائے وقوعہ پر پہنچنے والے اہلکاروں پر بھی ملزم نے حملے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے اسے ٹانگوں میں گولی مار کر زخمی کر دیا۔

پولیس نے زخمی حالت میں ملزم کو حراست میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

سرینام کی صدر نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک دل دہلا دینے والا سانحہ ہے۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا۔
