بھارت میں ایوی ایشن بحران، چمکتی معیشت کے پیچھے چھپا تاریک نظام

مودی اپنی ہندوتوا شدت پسند پالیسیوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے

ویب ڈیسک December 29, 2025
facebook whatsup

بھارت میں 2025 کے دوران سامنے آنے والا ایوی ایشن بحران محض ایئرلائن حادثے نہیں بلکہ بھارتی کھوکھلی ترقی کے جھوٹے دعووں کے بھی قلعی کھولتی ہے۔

فنانشل ٹائمز کے مطابق پروازوں کی منسوخی اس حقیقت کا اظہار تھی کہ ریاست قوانین پر عملدرآمد کی صلاحیت کھو چکی ہے، رواں سال ہی احمد آباد میں ایئر انڈیا طیارے کی تباہی میں 260 افراد ہلاک ہوئے۔

حادثے کے بعد تحقیقات مبہم رہیں جبکہ حادثے کے بعد سامنے آنے والی رپورٹس غیر واضح تھیں۔فنانشل ٹائمز نے نشاندہی کی کہ اس پورے عمل نے عوام کے ذہن میں یہ احساس پیدا کیا کہ نظام نہ ہی مضبوط ہے نہ ہی شفاف۔

عوام میں یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ ریاست سچ سامنے لانے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ ایوی ایشن انڈسٹری کے اندر موجود آوازیں کہتی ہیں کہ عوام کا بھارتی ایئرلائنز پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔

پندرہ سے زائد ایئرلائنز کا دیوالیہ ہونا اس نظام کو اندر سے کھا چکا ہے۔ اسکے علاوہ بےشمار طیارے حادثات بھارتی ائیر لائینز کی بدترین ایوی ایشن صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔

آر ٹی آئی کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں بھارت میں 53 فضائی حادثات پیش آئے۔ ان حادثات میں 320 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ حادثات کی شرح میں 14 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جن میں بوئنگ طیارے، ہیلی کاپٹرز اور نجی جیٹس شامل ہیں۔

پاکستان کی فضائی حدود کی بندش نے بھارتی ایوی ایشن کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا ہے۔ مودی اپنی ہندوتوا شدت پسند پالیسیوں کے بوجھ تلے اس قدر دب چکا ہے کہ اب فقط کھوکھلے اور بے بنیاد ترقی کے دعوے ہی اسکا سیاسی سہارابن کر رہ گئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اواتار کے مزید کتنے سیکویل بنیں گے؟ فلم ساز جیمز کیمرون کا بڑا اعلان

اواتار کے مزید کتنے سیکویل بنیں گے؟ فلم ساز جیمز کیمرون کا بڑا اعلان

 Dec 29, 2025 10:59 AM |
سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

 Dec 29, 2025 01:43 AM |
ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

 Dec 28, 2025 04:09 PM |

متعلقہ

Express News

اٹلی، حماس کو فنڈنگ کے شبہے میں 9 افراد گرفتار

Express News

اسٹوڈنٹ لیڈر عثمان ہادی کے قاتل بھارت فرار ہوگئے، بنگلہ دیشی پولیس کا انکشاف

Express News

محبت یا ذہنی دباؤ؟ پالتو کتے کی بیماری پر دو بہنوں کی خودکشی

Express News

2025 میں 24 ہزار سے زائد بھارتی شہری دنیا بھر سے کیوں ڈی پورٹ ہوئے؟

Express News

بھارتی فوج نے سوشل میڈیا پر کیوں پابندی لگائی؟ اندرونی حقائق سامنے آگئے

Express News

نیتن یاہو کی امریکا میں ٹرمپ سے ملاقات، غزہ پر بڑا فیصلہ متوقع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو