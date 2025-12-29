محکمہ موسمیات نے آج سے 2 جنوری تک پنجاب اور پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کی اطلاع دے دی ہے جب کہ آج رات مغربی علاقوں سے بارش برسانے والا سسٹم پاکستان میں داخل ہو گا۔
ملک بھر میں کہی ہلکی کہی تیز بارش کا امکان ہے، محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بارش اور برف باری سے ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گا۔
پنجاب میں 30 دسمبر سے 2 جنوری تک تیز ہواؤں کےساتھ مری اور گلیات میں برف باری کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا کہ 31 دسمبر سے یکم جنوری کے درمیان پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
طبعی ماہرین نے کہا کہ بارش سے خشک موسم کی بیماریوں نزلہ ،زکام،کھانسی بخار میں کمی آئے گی۔
پی ڈی ایم اے پنجاب نے اپنے جاری الرٹ میں کہا کہ محکمہ موسمیات کی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی ہے، 30 دسمبر سے 2 جنوری کے دوران پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری کے امکانات ہیں۔
راولپنڈی، مری، گلیات، پوٹھوہار ریجن میں بارش اور برفباری کا امکان ہے، 31 دسمبر سے 1 جنوری کے دوران لاہور، شیخوپورہ، سرگودھا، خوشاب، فیصل آباد ، حافظ آباد، گجرانوالہ، منڈی بہاوالدین، گجرات، سیالکوٹ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔
ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ بارشوں کے باعث دھند و سموگ کی صورتحال میں کمی واقع ہوگی، اسموگ سے بچاؤ کیلئے ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری باہر نہ نکلیں، پی ڈی ایم اے کنٹرول روم میں صورتحال کی مانیٹرنگ 24/7 جاری ہے۔
ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ شہری خراب موسم کی صورتحال میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں، مری میں سیاح احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ہدایات پر عمل کریں، سیاحوں کی سہولیات کے لیے مری میں مختلف مقامات پر فسیلیٹیشن سنٹرز قائم ہیں، تیز رفتاری اور اچانک بریک لگانے سے اجتناب کریں۔
ڈی جی پی ڈی ایم اے نے کہا کہ دوران سفر فوگ لائیٹس کا استعمال کریں، ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر سکتے ہیں۔