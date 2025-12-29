ڈی آئی خان: لکی مروت میں نامعلوم افراد نے گاڑی سے اتار کر پولیس اہلکار کو شہید کردیا

لکی مروت کی تحصیل غزنی خیل میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کرکے پولیس اہلکار کو شہید کردیا۔
پولیس نے کہا کہ 4 نامعلوم افراد نے اڈہ وانڈہ جوگی کے قریب پولیس اہلکار پر فائرنگ کی، مسلح افراد نے اے ایس آئی ممتاز علی کو پک اپ گاڑی سے اتار کر نشانہ بنایا، شہید ٹانک میں تعینات تھا، واقعہ تھانہ پیزو کی حدود میں پیش آیا۔
پولیس کے مطابق شہید اہلکار کے والد بھی پولیس سے سب انسپکٹر ریٹائرڈ ہیں، مسلح ملزمان موٹرسائیکل پر سوار ہو کر آئے تھے، دہشتگرد ضلع ٹانک کے کچے راستے ملاگان سائیڈ سے آئے،
پولیس نے کہا کہ ملزمان جس راستے سے آئے واردات کے بعد اسی راستے سے فرار ہو گئے، واقعہ کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔